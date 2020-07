Bolsonaro, positivo por coronavirus

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, de 65 años y uno de los más escépticos del mundo sobre la gravedad del coronavirus, informó este martes de que dio positivo por Covid-19 comenzó a ser tratado con cloroquina. "Comenzó el domingo con una breve indisposición", dijo el propio mandatario a periodistas en su residencia oficial, donde aseguró que ahora se siente "perfectamente bien", al punto de que informó sobre el resultado del examen conversando con los reporteros a menos de dos metros de distancia, aunque con la máscara preceptiva.

Durante los últimos meses, Bolsonaro ha desafiado casi a diario al virus, al que llegó a calificar de "gripecita", circulando por las calles en plena cuarentena, al asistir a actos públicos sin la máscara preceptiva, abrazando y besando a partidarios sin cuidado alguno y con un desdén constante frente a la enfermedad. "Confieso que creí haberlo contraído hace unos meses atrás", pero "no esperaba que me ocurriera", explicó Bolsonaro, quien ha cancelado su agenda para los próximos días y permanecerá en cuarentena en su casa, aunque aclaró que no sabe "estar quieto", por lo que seguirá despachando mediante videoconferencias.

Este último fin de semana, estuvo en el estado de Santa Catarina y al regresar a Brasilia visitó al embajador de Estados Unidos, Todd Chapman, para celebrar el Día de la Independencia de ese país junto al canciller brasileño, Ernesto Araújo, y otras personas.

Todos posaron abrazados, sin mascarilla, y estuvieron alrededor de una mesa sin protección alguna, lo que ha llevado al diplomático a someterse también a un test de coronavirus, según confirmaron fuentes de la embajada estadounidense. A diferencia de Bolsonaro, Chapman no ha presentado síntomas. Asimismo, se han sometido a pruebas todos los ministros que han estado con el mandatario en los últimos días y su familia, que ya desde la semana pasada se preocupa con la salud de una abuela de la esposa de Bolsonaro, de 80 años e internada con Covid-19.

Portavoces de la Presidencia confirmaron que Bolsonaro ha tomado desde este lunes dos dosis de cloroquina, un antipalúdico que, en su opinión, es eficaz para el tratamiento del coronavirus, pese a que no hay evidencias y su uso es controvertido.

El lunes, el líder de la ultraderecha brasileña se acercó a un grupo de partidarios en la puerta de su residencia oficial y reveló que tenía síntomas de gripe, pero que había decidido someterse a un test para descartar que fuera Covid-19. "Vine del hospital ahora, me hice una radiografía del pulmón y está limpio. Voy a hacer un examen de Covid-19, pero está todo bien", declaró Bolsonaro, quien según fuentes consultadas por Efe había sentido dolores musculares y llegado a 38 grados de fiebre.

Según explicó este martes, al anunciar el positivo del examen, insistió en que, si bien es necesario "preocuparse con el virus", también es necesario "cuidar de la economía" y retomar cuanto antes "sea posible" las actividades productivas, porque "el desempleo mata también".