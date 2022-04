Capturan y detienen al soldado ruso que pidió permiso a su novia para violar mujeres ucranianas

Después de que la ONU haya denunciado recientemente los crueles abusos de los rusos, como ataques sexuales en grupo, asaltos a punta de pistola y violaciones delante de niños, ahora, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SSU) ha ratificado la denuncia de la institución humanitaria.

El organismo de seguridad ha interceptado una conversación entre un soldado ruso y su novia, que ha provocado la indignación mundial. Al parecer, el militar, identificado como Roman Bykovsky, le pidió permiso a su novia por teléfono para violar a mujeres ucranianas.

Tras estos hechos, las autoridades ucranianas han logrado capturarlo cerca de Izium, en el óblast de Járkov al este de Ucrania. La detención del militar ha sido confirmada por el exdiputado ruso, hoy exiliado por ser el único diputado de la Duma que votó en contra de la anexión de Crimea en 2014, Ilya Ponomarev.

Frialdad

Las conversaciones que han salido a la luz evidencian la frialdad con la que la pareja habla sobre violaciones. En un momento de la llamada se escucha como la novia respalda los abusos: "Bueno entonces, viola a esas mujeres ucranianas, pero no me digas nada ¿vale? Tienes mi permiso, pero usa protección", le dice ella. "¿Que las viole y no te diga nada?", responde él.

Ante esta situación, el éxodo de ucranianos se incrementa día tras día. Según datos de la ONU, desde el comienzo de la invasión más de 5,4 millones de personas han huido forzosamente de Ucrania. No obstante, Naciones Unidas ha advertido que la cifra de refugiados podría incrementarse hasta los 8 millones en las próximas semanas y si no se produce un alto el fuego.