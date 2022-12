Detenido un hombre por la muerte de su pareja en Benidorm

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 22 años en relación con la muerte de su pareja, de la misma edad, tras caer desde un sexto piso en Benidorm (Alicante).

Fuentes conocedoras de la investigación han informado a Efe de la detención del hombre es "por prevención" a la espera de determinar si es responsable de la muerte de la mujer o si esta se ha arrojado al vacío y han confirmado que el varón no tenía denuncias previas y que la pareja no tenía hijos.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha explicado que el joven se encuentra en dependencias policiales, en la Comisaría de Benidorm.

Fuentes policiales han subrayado que el hombre se encuentra en estas dependencias detenido en calidad de investigado para preservar las pruebas, garantizar sus derechos y esperar a los resultados de la inspección técnico-ocular policial de toda la investigación y de los exámenes forenses.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha indicado en rueda de prensa que esta muerte, ocurrida en la madrugada de este jueves, está siendo investigada como un nuevo caso de violencia machista, dado que el detenido se encontraba en la vivienda en el momento de los hechos.

Bernabé ha añadido que antes del suceso, se había producido una discusión entre ambos, un hecho por el que la Policía Nacional acudió a la casa, ya que habían sido alertados por los vecinos por gritos en la vivienda durante la madrugada, aunque los agentes no apreciaron lesiones aparentes.

Fuentes policiales han resaltado que fue a las 4.43h de la madrugada de este jueves cuando la pareja de la víctima llamó él mismo al 112 y aseguró que su pareja se había precipitado por la ventana de un sexto piso.

"Todavía no tenemos resultados de la investigación", ha explicado la Policía Nacional, que ha incidido en que de momento no se puede "definir la situación hasta que no tengamos todos los datos".

Esta muerte, que se investiga como crimen machista, podría significar la tercera mujer asesinada en las últimas horas, después de la muerte a puñaladas en la noche del miércoles de María Elena en Escalona (Toledo) y la muerte de una mujer de 20 años que fue asesinada por la expareja de su madre en Madrid este miércoles.

El teléfono 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es. También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de ser imposible realizar una llamada, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.