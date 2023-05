Detenido por romper retrovisores de vehículos

La Policía Local de Torremolinos (Málaga) ha detenido a un hombre por romper espejos retrovisores de vehículos. Durante la identificación, el sujeto se mostró nervioso y agresivo ante el requerimiento de los efectivos, llegando a agredir a dos de ellos.

Según detallan desde el Ayuntamiento en un comunicado de prensa, varios agentes fueron requeridos por un vecino que manifestó que un varón, próximo a él, se encontraba rompiendo espejos retrovisores de los vehículos estacionados en la vía pública, de manera que los agentes le dieron el alto al supuesto autor de estos hechos, solicitándole la documentación.

El sujeto trató de huir

El sujeto no colaboró y trató de huir del lugar repitiendo "Yo no he hecho nada". Los agentes trataron de calmarlo pero el hombre empezó a ponerse cada vez más nervioso y agresivo sin cesar en su intento de huir del lugar, hasta el punto de que propinó una patada a uno de los agentes impactando en el codo derecho del mismo. Tras esto, procedieron a su detención durante la cual otro agente resultó lesionado en la muñeca derecha.

Durante el momento de su detención el sujeto llevaba un perro que los agentes entregaron al padre del detenido. Próximo al lugar de los hechos se encontraba un vehículo estacionado que presentaba el espejo retrovisor derecho fracturado y junto al cual se encontraba su usuaria a la que se le informó de los trámites a seguir para formular denuncia.