Frank Cuesta arremete duramente contra la familia de Daniel Sancho: "Han comprado al juez"

Frank Cuesta, más conocido como Frank de la Jungla, es conocido por varias cosas, entre ellas, es naturalista, entrenador de tenis, youtuber... y es una persona que no tiene pelos en la lengua ni miedo a expresar su opinión por muy controvertida que sea. Esta vez, ha ido a por Daniel Sancho y su familia, y es que hace pocos días Cuesta dio su opinión sobre el caso de Daniel Sancho, alegando que las opciones de este son limitadas: cadena perpetua o, en el peor de los casos, la pena de muerte. Para saber el veredicto final deberemos esperar, ya que el proceso legal tailandés puede ser impredecible y prolongarse durante años.

Frank Cuesta ha cuestionado varias veces las decisiones de la defensa de Sancho, además de la actitud de su familia. En concreto, Cuesta ha hecho referencia a la prepotencia que la familia de Daniel Sancho mostró en un documental de HBO, donde hicieron ciertos comentarios que el naturalista consideró desafortunados hacia la víctima, Edwin Arrieta. Otro ejemplo es la sustitución del abogado original en el caso de Daniel Sancho, cosa que Cuesta identifica como una falta de respeto hacia el profesional.

Frank Cuesta conoce bien cómo funciona la justicia tailandesa, ya que su exmujer pasó seis años años en una prisión en Tailandia, y no se ha cortado dando su opinión sobre Sancho, describiéndole como un "acuchillador" y un "descuartizador", añadiendo además que es "un niñato que se cree que es más listo que todo un país y una policía". Cuesta ha dejado claro que "aquí la víctima es el muerto".

Hay varios vídeos en la plataforma de YouTube de Frank Cuesta, en diferentes canales, hablando sobre este tema y dando su opinión. Con el juicio de Daniel Sancho visto para sentencia, a espera de la decisión del juez del 29 de agosto de 2024, Cuesta ha vuelto a hacer comentarios acerca de su teoría. Según él, sería muy extraño que la sentencia no fuera una de las dos opciones comentadas anteriormente (cadena perpetua o pena de muerte) y que si esto no ocurre, se debería a que "se ha llegado a un acuerdo y han comprado al juez, al fiscal o a alguien".

