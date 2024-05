Habla un amigo de Daniel Sancho: "Cuando consumía perdía el control"

El programa de crímenes y sucesos de la cadena Cuatro, 'Código 10', nos traen nuevas sobre el caso de Daniel Sancho, hijo del famoso actor Rodolfo Sancho y acusado de asesinar y descuartizar a Edwin Arrieta. Ahora, tenemos la versión de un amigo de Daniel Sancho, quien explicó en el programa detalles de cómo era la vida de Sancho, antes de ser acusado de este terrible crimen. Según este amigo de Sancho, éste consumía varias sustancias que le llevaban a tener episodios violentos y obtener dinero a través del "yachting". Para que no esté familiarizado con este término, significa un acto en el que personas heterosexuales reciben dinero por tener relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. Es un concepto que define lo que es la prostitución masculina. Según cuenta el amigo de Sancho: "Presumía de que era hetero pero hacía eso encuentros, porque le pagaban por tontear, enviar mensajes, videollamadas, fotos de los pies y cosas así con otros hombres, y después sexo, pero él decía que era hetero".

Además de esto, el amigo de Daniel lo identifica como alguien que buscaba problemas constantemente.

Según él, un mínimo conflicto en una discoteca, podía desencadenar una pelea que terminaba casi siempre de maneras violentas: "Quería problemas con todo el mundo", aseguro el amigo de Daniel Sancho. Además, este amigo también lo describía como una persona que dormía hasta tarde por salir de fiesta y bebía la noche entera sin descanso, enviando vídeos "chorra" a todas horas: "Se gastaba entre 500 y 800 € la noche entre alcohol, drogas y bueno después ir a sitios de luces".Según esta persona contaba: "Se han vivido muchos episodios violentos, porque cuando consumía perdía el control". Además, también contó la historia de un incidente en particular, y es que al salir de la fiesta, cuando todos querían coger un taxi: "Vio que llegaba un taxi que había sido llamado por otro señor (…) Él decía que 'yo soy famoso, tú no eres nadie tú eres un muerto de hambre'". Según contaba el amigo, la pelea, creció y creció hasta que “se le cruzaron los cables y le empezó a pegar”, cuenta.Estos comportamientos llevaron a que el amigo de Daniel no se sorprendiera mucho por lo ocurrido con Edwin Arrieta: "Cuando vimos lo que pasó, lo único que me sorprendió es que estuviera en Tailandia. Dijimos 'normal, no era de extrañar'".