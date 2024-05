El testigo que declinó declarar a favor de Daniel Sancho saca a la luz sus mensajes con Rodolfo

Todos conocemos el caso de Daniel Sancho, hijo del famoso actor Rodolfo Sancho que ha sido acusado de asesinato desmembramiento de Edwin Arrieta. Hace poco se añadió información relevante al caso que puede decirnos un poco más sobre las pistas de lo que sucedió ese día, Con la aparición de un testigo que asegura haber mantenido una relación con Edwin Arrieta. En el artículo de hoy veremos los mensajes que han salido a la luz de este hombre con Rodolfo Sancho.

El nombre ficticio que se le va a poner a este hombre para proteger su identidad es Carlos. Carlos vive en Maracaibo y es comerciante. Conoció a Edwin Arrieta en Colombia y al principio era solo una amistad, pero poco a poco se convirtió en una relación sentimental. Carlos sigue explicando que al principio era todo genial, pero que Edwin empezó a ser "muy posesivo". Esta declaración puede ayudar a apoyar la versión de Daniel Sancho de que Edwin Arrieta le estaba acosando sexualmente antes de su muerte.

Según Carlos, Edwin quería controlarle y eso hizo que la confianza se fuera perdiendo y que Carlos se diera cuenta de que Edwin no era lo que él realmente quería ni lo que buscaba, por lo que la relación se fue enfriando: "Me quería controlar, se fue como destruyendo esa confianza que había y ya no era lo que yo buscaba, no era lo que yo quería y se fue terminando la relación", explica Carlos al programa, 'Código 10'.

"Yo quería regresar a Venezuela y él no me dejaba, hasta que llega un momento que digo no más", continúa explicando Carlos al programa. Fue en este momento cuando Edwin empezó a acosar en cierta manera a Carlos, con bombardeos de llamadas en las que había "groserías" y "amedrentamientos", por lo que la reacción de Carlos es tomar cartas en el asunto y ponerle una denuncia. Desde ese momento Carlos dejó de saber de Edwin Arrieta.

Pero, ¿qué conversaciones ha tenido esta persona con Rodolfo Sancho, el padre de acusado del asesinato de Arrieta?

Según cuenta Carlos, en un principio tuvo noticias de Ramón Chippirras, abogado, y más tarde del propio Rodolfo Sancho. Él afirma que estas personas querían que él viajará a Tailandia, testificara contra Edwin: "Me hicieron mis trámites para el pasaporte, la visa (…) Siempre fue a voluntad de ellos, tengo pruebas".

Carlos enseñó en el programa una serie mensajes que Rodolfo le escribió: "No sabes cuánto te lo agradezco. Ojalá puedas ayudarme con el problema de mi hijo Daniel, tendrás un amigo en mí para siempre. Te mando un fuerte abrazo". Este mensaje fue escrito, según Carlos, ya que sabían que él había denunciado a Edwin en un pasado: "Me piden ser testigo respecto a mi denuncia, no lo vi mal, era algo algo que a mí me había sucedido". Tras esto, se fue formando una especie de amistad que, según Carlos, "no era una amistad, sino que era como un gesto de que querían para yo poder acceder a ir a ser testigo".

También se ha hablado de una posible extorsión por parte del testigo, pero Carlos niega esto. Esto se piensa debido a que Rodolfo Sancho ha dicho en varias ocasiones que muchas personas le han pedido dinero dinero y nunca se lo ha dado: "Quiero dejar claro que es una falacia que haya podido comprar a nadie ni a testigos".

Esto es lo que Rodolfo Sancho dice, pero Carlos tiene una prueba: una transferencia de 1500 € por parte de Carmen Balfagón. Rodolfo Sancho explicó esto diciendo: "Mis representantes se hicieron transferencias porque era un testigo para la causa".

El viaje estaba programado para el 26 de abril, pero al final Carlos no viajo ya que se replanteó la situación y se preguntó asimismo si estaría haciéndolo correcto: "Me pongo a pensar si estará bien todo esto. Como que estaba la contradicción de que yo pude haber actuado también como actuó Daniel, eso ya lo tenía muy sembrado, fueron muchas veces que se me dijo que yo lo tenía muy pensativo respecto a eso".

La cuestión es que Carlos se sintió presionado y agobiado, y sintió que su testimonio no era relevante para lo que estaba sucediendo. al negarse, Carlos comenta que hubo un cambio de actitud por parte de la defensa de Sancho: "Se me dijo que si no viajaba, el juzgado me mandaba a buscar". Rodolfo mismo le habló para pedirle que no le abandonaron en esos momentos.

Tras todo esto, Carlos dice que ahora tiene algo de miedo, ya que se está diciendo que Rodolfo Sancho le estaba extorsionando. Él comenta que en ningún momento hubo extorsión y que si se atreven a decir esto pueden decir muchísimas más cosas. "Si siento así como que ese miedo de lo que pueda suceder porque por amor son capaces de hacer cualquier cosa y el señor Rodolfo, por amor a su hijo, no sé hasta dónde está dispuesto a llegar".