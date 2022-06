Hallan en Ávila el cuerpo de Juana Canal, desaparecida hace 19 años en Madrid

La Policía Nacional ha encontrado en Ávila el cuerpo de Juana Canal, desaparecida el 22 de febrero de 2003 en Madrid. Ese domingo, su hijo llegó a casa tras haber pasado la noche fuera y su madre no estaba. Lo que sí había era una nota escrita por quien fuera su pareja dirigida a él: "Tu madre y yo hemos tenido una fuerte discusión y ha salido corriendo. He salido en su busca, pero no la he encontrado". Desde entonces, no volvieron a verla. Tampoco, a saber de él.

Ana María Canal, hermana de la víctima, ha confirmado a través de sus redes sociales el hallazgo del cadáver de Juana: "Mi queridísima hermana. Ya encontraste tu escalera al cielo... Espérame allí y volveremos a cantar juntas para siempre", ha escrito.

Rota, puesto que la noticia duele, "al menos tenemos el descanso de no ir por la calle, de buscarla y buscarla... de caminar y parecer que la ves en cualquier parte", cuenta a CASO ABIERTO. La familia llevaba casi dos décadas buscando respuestas. "Ahora tenemos que saber cómo y porqué".

Juana tenía 38 años, dos hijos de un anterior matrimonio y una nueva ilusión. Además, había encontrado trabajo y se había ido a vivir al distrito madrileño de Ciudad Lineal. Tras el hallazgo de su cadáver 19 años después, la Policía mantiene abierta la investigación.