María, actual pareja del asesino de Juana Canal: "Si él ha hecho algo y se declara culpable, que lo cumpla"

María, la actual pareja y madre de los cuatro hijos del asesino confeso de Juana Canal, la mujer que desapareció hace 19 años en Ciudad Lineal y cuyo cuerpo apareció en una zona boscosa en Navalacruz (Ávila), ha hablado para los micrófones de Y Ahora Sonsoles.

La mujer, que no sale de su asombro por todo lo ha hecho su pareja, se lamenta de haber estado con esa persona durante 18 años: "¿Con qué clase de persona me he echado yo a la cama durante 18 años? Es una persona que ha estado conmigo 18 años y no la conozco. No sé nada de su vida. No sé nada de él".

Según el reportero del programa de Atresmedia, la mujer repite en su entrevista hasta en 17 ocasiones la palabra "vergüenza". Vergüenza a salir a la calle; vergüenza a salir con amigos...

Pero lo que más le atormenta y le preocupa en estos momentos a la mujer del asesino de Juana Canal son sus hijos, cómo explicarles esta situación a ellos.

A prisión

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Ávila ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del entonces novio de Juana Canal, quien está siendo investigado por un delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género. Además, el juez e ha inhibido al Juzgado Decano de Madrid al entender que los supuestos hechos delictivos tuvieron lugar en el partido judicial de la capital de España.

La decisión del juzgado se produce después de que el detenido pasara este viernes a disposición del juzgado de instrucción número 3 de Ávila mientras sigue la búsqueda del cuerpo de la mujer desaparecida hace 19 años en Ciudad Lineal (Madrid). Los investigadores creen que tienen suficiente material probatorio aunque esta mañana han continuado buscando el cuerpo en la zona boscosa de Navalacruz donde han sido hallado restos óseos, han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Juana, que en 2003 tenía 38 años y vivía en Madrid con sus hijos y su nueva pareja, desapareció tras una fuerte discusión con este. Fue el 22 de febrero de ese año cuando uno de los hijos regresó al domicilio tras pasar la noche fuera y encontró una nota redactada por la pareja de su madre, que le indicaba que habían tenido una fuerte discusión y que ella había salido corriendo y no había logrado encontrarla.