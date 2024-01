El comienzo del #MeToo del cine español: los casos de Carlos Vermut y Armando Ravelo

La semana pasada se conocía la noticia de que tres mujeres habían denunciado al director de cine español Carlos Vermut por, presuntamente, haber sufrido violencia sexual. Tan solo unos días después otras mujeres se sumaban a lo que parece el arranque del #MeToo en el cine español denunciando, en esta ocasión, al también director Armando Ravelo por acoso sexual (ahora agresión tras la nueva Ley de Libertad Sexual).

Las consecuencias que estas acusaciones están teniendo son, por el momento, la cancelación de una de las películas de Vermut de algunas plataformas o la retirada de Ravelo del cine español.

Las denuncias a Carlos Vermut

El 26 de enero el periódico El País daba a conocer que tres mujeres habrían denunciado al director de cine Carlos Vermut por violencia sexual.

Las tres denunciantes serían una estudiante de cine, una empleada de una de sus producciones y otra trabajadora del sector cultural. Todas ellas aseguraban haber tenido relaciones sexuales violentas con él que en ningún momento consintieron, en unos hechos que ocurrieron entre 2014 y 2022, cuando dos de las denunciantes tenían apenas 21 y 26 años.

De esta manera la estudiante relató que Vermut se lanzó sobre ella para besarla y le arrancó el sujetador, mientras que la empleada de la productora aseguró haber sido inmovilizada y estrangulada mientras mantenían relaciones sexuales a pesar de que se intentó oponer a esta práctica tanto física como verbalmente. Por último la trabajadora también detalló que el cineasta la encerró en su casa y se vio sometida a tener relaciones sexuales violentas que ella en ningún momento consintió.

Ante dichas acusaciones la respuesta de Carlos Vermut fue asegurar no haber sido consciente de ello y explicar que había “practicado sexo duro siempre de manera consentida”, ya que para él es importante el consentimiento, según comentó a El País. Y además, agregó: “Otra cosa es que la persona en su casa después se sintiera mal y a lo mejor en el momento tuviese miedo a decirlo. Eso yo no lo puedo saber”.

La trayectoria de Vermut

Su nombre de pila es Carlos López del Rey. Nació en Madrid en 1980 y estudió Ilustración en la Escuela de Arte Número Diez de la capital. Fue en esta etapa como ilustrador cuando empezó a utilizar el nombre artístico de Carlos Vermut.

En el año 2008 se adentró en el mundo audiovisual en series como ‘Jelly Jamm’, de Televisión Española y tras algunos trabajos y galardones consiguió montar su propia productora: Psicosoda Films, con la que lanzó ‘Diamond Flash’ o ‘Magical Girl’. Con este último largometraje llegó a ganar la Concha de Oro de San Sebastián y fue nominado a los Goya por mejor director y por mejor guion original.

En 2017 estrenó 'Quién te cantará', protagonizada por Najwa Nimri y Eva Llorach y su última película ha sido 'Mantícora', en 2022, que se llevó también dos nominaciones a los Premios Goya.

Tras conocerse la noticia de las tres acusaciones RTVE ha decidido cancelar el largometraje ‘Magical Girl’ de su plataforma de streaming gratuita. Asimismo muchas personas del ámbito del cine, la cultura y la política han mostrado su apoyo a las víctimas y han denunciado la actitud del director.

El caso de Armando Ravelo

Tan solo unos días después de que los medios de comunicación se hicieran eco de esta información, otras mujeres se sumaron a lo que parece el inicio de un movimiento de denuncia de casos de acoso y agresión sexual en el cine español.

De esta forma el pasado fin de semana, del 27 de enero, la actriz Koset acusó, a través de sus redes sociales, al también director canario Armando Ravelo de haberla acosado sexualmente cuando ella tenía 15 años y él 32. En su publicación criticaba que “habiendo leído hoy los testimonios ocultos durante tanto tiempo para Carlos Vermut, creo que hablo en nombre de muchas si digo que estamos muy cansadas de que haya tantos hombres en las altas esferas haciendo uso de su poder para violar, acosar y manipular a otras”.

Al conocerse esta noticia otras actrices y profesionales del mundo del cine también han denunciado las actitudes machistas de Armando Ravelo. Al igual que en el caso de las denuncias a Carlos Vermut, muchas personas han mostrado su apoyo a la actriz Koset tras compartir dicha información.

Begoña Ojeda fue una de las primeras actrices en apoyar la publicación en redes sociales de su compañera Koset: “Gracias, gracias, gracias por sacar esto a la luz. Eres ejemplo”. En la publicación, Ojeda predecía que con este testimonio “ayudaría a muchas a romper su silencio”.

Su carrera profesional

Armando Ravelo nació en Canarias y tiene actualmente 42 años. La carrera cinematográfica de Armando Ravelo, que tuvo su comienzo en 2012, ha estado muy ligada a la cultura y la historia canaria, especialmente en lo referente a las raíces indígenas de las islas.

En 2019, el director escribió su primer libro, Doramas, bajo los pies de nadie, y estrenó su segundo largometraje: La piel del volcán.

Desde entonces ha estado dirigiendo varios largometrajes por los que ha recibido numerosos galardones, como el premio del público al mejor cortometraje por Estela(2016) y Mención Especial en calidad cinematográfica y alto nivel interpretativo por La Cueva de las Mujeres, en 2019.

Tan solo unas horas después de que se produjera esta marea de denuncias contra él por su trato denigrante a las mujeres, el director anunciaba su retirada del cine: “Yo asumo la parte que me toca de culpa por supuesto y la acepto y entre ella está pues abandonar el cine y todo lo laboral”.

El inicio del #MeToo en Hollywood

En octubre de 2017, el periódico estadounidense The New York Times publicó una investigación llevada a cabo por dos periodistas sobre las denuncias de acoso sexual contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein.

Según habían podido averiguar estas periodistas, el productor prometió ayudar a algunas actrices en sus carreras a cambio de favores sexuales, intentó masajear a varias de ellas en habitaciones de hotel y forzarlas a mirarlo desnudo, además de usar su poder para acallar sus voces.

Sin que estas profesionales de la comunicación lo supieran, su trabajo estaría marcando un antes y un después en la historia del cine del país. Fue tal el escándalo que pocos días después de la publicación del artículo Weinstein fue despedido de la empresa que llevaba su nombre.

Unos días más tarde, el 10 de octubre,y motivada por las denuncias publicadas en The New York Times, la periodista Ronan Farrow publicaba un artículo de denuncia de las mismas características. En este caso eran la actriz italiana Asia Argento y otras dos mujeres quienes afirmaban haber sido violadas por el cofundador del estudio Miramax. Las reacciones no tardaron en llegar.

El 15 de octubre, sería un tuit de la actriz Alyssa Milano el que puso nombre a este movimiento de denuncia que no dejaría de crecer. "Si te han acosado o agredido sexualmente, escribe 'me too' (yo también, ndlr) en respuesta a este tuit", escribió en Twitter.

Los testimonios no tardaron en llegar. Procedían de casi todos los ámbitos y en muchas ocasiones quienes denunciaban este acoso afirmaban compartir su experiencia en público por primera vez.

A pesar de que fue Alyssa Milano quien, a través de Twitter (ahora X) ayudó a propagar este movimiento, el #MeToo original lo creó once años antes de estos hechos, en 2006, la activista afroestadounidense Tarana Burke. Esta última había comenzado a usar esta expresión de "empatía" como una forma para que las víctimas de violencia sexual, especialmente en comunidades marginadas, establecieran una conexión entre ellas y lo expresaran en voz alta al mundo.

A raíz del escándalo Weinstein, la etiqueta se extendió por todo el mundo: #quellavoltache (dónde esta vez) en Italia, #EnaZeda (yo también) en Túnez, #AnaKaman en Egipto. Ahora, siete años después, parece que está teniendo su arranque en España.