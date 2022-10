Padre del bebé robado en Bilbao: "Me volví loco"

Pedro Castro, padre de Aimar, el recién nacido que este miércoles fue robado del Hospital de Basurto en Bilbao, ha declarado ante los micrófonos de El Programa de Ana Rosa haberse "vuelto loco" en el momento en que se dio cuenta de que pasaba algo raro cuando nadie sabía decirle nada al preguntar por su bebé.

El progenitor, que se fue "a Durango a estar con mi hija mayor", recibió la llamada de su mujer, Laura, quien le explicaba que le habían dado el alta, después de que se hubiesen llevado al niño para hacerle las últimas pruebas rutinarias. Al parecer, "había que liberar camas". De modo que "ya nos podemos ir con él", le contaba Laura. "Pero llego y el niño no estaba en la cuna. Empiezo a preguntar y el personal sanitario comienza a extrañarse. Así que me volví loco y a preguntar dónde está mi niño".

"No podía ni coger el móvil para llamar", dice respecto a avisar a la Ertzaintza. En el fondo, Pedro "tenía la esperanza de que algún sanitario dijera 'me he saltado el protocolo y lo tengo yo'". De modo que desde el propio hospital llamaron a la Ertzaintza "y a los dos minutos se presentó aquí un dispositivo de la leche".

La madre del bebé

Por su parte, "Laura estaba en shock. No sabía ni lo que hacer. Bajó a la puerta, le pusieron una silla con una manta" a esperar noticias. "Yo salí fuera como un loco buscando por contenedores, por esquinas... Yo no sabía ni lo que hacía. No sabes ni cómo actuar. Haces cualquier cosa. Pedí medicación para estar más tranquilo".

"A las 4 de la mañana decidí llamar al jefe de la Ertzaintza para saber algo, y ahí me cambió un poco el pensamiento. Le dijeron que la habían visto comprando leche en una farmacia. Entonces pensé que estaba loca, pero que al menos lo iba a cuidar". Más adelante, "a las 8 me dijo que tenia a mi hijo y que estaba sano. Yo bajé las escaleras corriendo para esperarle, abrieron la ambulancia y pegué un salto para adentro y cuando vi que estaba bien fue uno de los momentos mas felices de mi vida".

Identificación

Los agentes habían identificado gracias a las cámaras de seguridad del centro sanitario a la mujer que se había llevado al bebé, y el operativo policial logró localizarla y arrestarla hacia las 10:45 horas en la plaza Azoka, del barrio bilbaíno de Zorrotza, donde se encontraba con una amiga. Tras el arresto, efectivos policiales acudieron al domicilio de la mujer en el barrio de Santutxu para efectuar el registro de ese piso.

Al parecer, la joven, que había comentado a conocidos de su barrio que estaba embarazada y que había comprado ropa y una silla de bebé, ha dejado al recién nacido en un felpudo del octavo piso del portal 26 de la plaza de El Carmen, ha tocado al timbre y ha huido. El bebé, en aparente buen estado de salud, fue evacuado en ambulancia al hospital.

Los hechos ocurrieron este miércoles 19 de octubre en torno a las diez de la noche. La presunta autora del rapto se hizo pasar por una enfermera y engañó a la madre, a quien le dijo que le iba a realizar unas pruebas al bebé. Al comprobar que tardaba mucho en regresar, la familia del niño, de apenas 24 horas, dio la voz de alarma y se confirmó la peor de las noticias. La Ertzaintza y la Policía Local de Bilbao puso en marcha un dispositivo de búsqueda y pidió la colaboración ciudadana para localizar al bebé, una acción que ha dado sus frutos.