Seguir a sus víctimas: el modus operandi de los camareros del kebab de Málaga

Hasta siete veces se puede leer la palabra "violador" en la fachada del local de Málaga, donde uno de sus camareros ha sido detenido por intentar, presuntamente, abusar sexualmente de una joven de 16 años que solicitó acceder al baño del establecimiento la noche del pasado jueves.

Vicky, hermana de la víctima, lo contaba así en sus redes sociales esa noche: "Hoy han intentado violar a mi hermana de 16 años en Casa del Kebab de Calle Spengler, en Málaga. Mi hermana ha entrado al baño y un trabajador se ha metido con ella y ha empezado a tocarla y a intentar desnudarla, mientras el otro la escuchaba gritar y no ha hecho nada".

hoy han intentado violar a mi hermana de 16 años en Casa del Kebab de Calle Spengler en Málaga. mi hermana ha entrado al baño y un trabajador se ha metido con ella y ha empezado a tocarla y a intentar desnudarla, mientras el otro la escuchaba gritar y no ha hecho nada pic.twitter.com/S96YuzAEeg — vicccc🐀 (@vckyhm_) May 13, 2022

Seguida

Según ha relatado Vicky a Málaga Hoy, la menor, que vive junto a su familia muy cerca del lugar de los hechos, "estaba con los amigos por aquí. Le pidió a un colega suyo que le acompañase a beber agua y a ir al baño. Llegó a este local, al kebab, y dijo que si podía entrar al baño. El amigo se quedó esperándola fuera del local mientras se fumaba un cigarro".

Al parecer, cuando la joven entró al aseo del restaurante se dio cuenta de cómo uno de los camareros la seguía. Una vez ahí, este "cerró la puerta, le empezó a dar besos por todo el cuerpo e intentó quitarle la ropa". Por lo que "ella empezó a gritar y a llorar. Él sólo le decía: No te preocupes, guapísima. Cuando fue a bajarle los pantalones, ella consiguió huir metiéndole un codazo y salió corriendo", cuenta la joven malagueña.

Parte de lesiones

Tal eran los llantos, que la madre incluso la escuchó desde una de las ventanas de la vivienda. "Cuando se asomó vio que el amigo la llevaba en volandas. Estaba muy nerviosa. Llamaron a la Policía", recuerda Vicky. Seguidamente, fueron al hospital. De hecho, tienen un parte de lesiones para la denuncia.

En los intentos de zafarse de su agresor, la joven tiene arañazos por el pecho "que él le ha hecho intentando quitarle la sudadera. Tiene moratones en la espalda porque la empujó contra la pared. Ella reaccionó, le metió un codazo y consiguió salir corriendo. El otro trabajador la escuchó, pero no hizo nada", reacciona enfadada Vicky. Y añade que antes de estas dos personas, el establecimiento tenía otros dueños que "eran un encanto".

Todo indica que el caso de esta menor de Málaga no es un caso aislado. "Ayer busqué el negocio en Google y tenía una reseña donde una chica decía que fue a comprar y que una de los trabajadores la persiguió hasta su casa diciéndole cosas. Cuando lo he subido a redes sociales, los vecinos han dicho que no les sorprende. Y algunas mujeres me han contado que les habían dicho varias cosas", cuenta Vicky.

El suceso coincide en la misma semana que han detenido a tres personas por una supuesta violación grupal en la playa de La Malagueta. Los hechos sucedieron del domingo al lunes cuando la sala del 091 de la Policía Nacional recibió la llamada de un testigo, quien avisó de que una mujer estaba siendo agredida sexualmente en la zona de la playa malagueña.