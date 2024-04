"Hemos tomado setas alucinógenas": los mensajes de Daniel Sancho el día de la muerte de Edwin Arrieta

En el programa de Telecinco ¡De Viernes!, La hermana de Edwin Arrieta, Darling Arrieta, ha dado a conocer un dato inédito que no se sabía hasta ahora y que nos da algunas pistas sobre las circunstancias que rodean la desaparición y posterior muerte de Edwin Arrieta. Según la hermana, Edwin solía mantener contacto constante con su familia, por lo que, cuando dejó de comunicarse de repente, la preocupación fue obvia y no tardó en crecer.

Darling Arrieta estaba dispuesta a encontrar alguna pista sobre el paradero de su hermano, fuera como fuese, por lo que decidió investigar a través de la red social de Instagram. Fue entonces cuando encontró el contacto de Daniel Sancho, un supuesto amigo de Edwin y que también era hijo del conocido Rodolfo Sancho. Decidió contactar con él y descubrió un dato que es sorprendente y bastante perturbador.

Según contaba Darling en la entrevista, Daniel le envió un mensaje el día de la desaparición de Edwin que decía: "Se fue solo y no lo localizo. Lo he llamado mil veces. Verás, tomamos unas setas alucinógenas y le perdí, básicamente". Al leer este mensaje, la hermana de Edwin supo al instante que a su hermano le había pasado algo malo. Este detalle añade un nuevo dato, al caso que podría cambiar el rumbo de las cosas en el juicio. Además, es la primera vez en todo el caso que se menciona el consumo de drogas en relación con los eventos de ese día.

La hermana de Edwin, también dio a entender que Daniel parecía muy preocupado por su amigo. Según ella le preguntó si había reportado a las autoridades la desaparición de Edwin, y Daniel Sancho, muy preocupado, le dijo: "Voy a ducharme y voy a la policía. Yo pensaba que le pasaba algo conmigo y por eso no me contestaba. Dios mío. Voy a ir al sitio donde le vi por última vez". El hecho de que Sancho no hubiera ido todavía a la policía y los mensajes en sí levantaron las sospechas entre Darling y luego entre toda la familia de Edwin. Como medida de precaución, Darling decidió enviar los mensajes al cónsul, con la esperanza de impedir que Daniel pudiera salir de Tailandia mientras su hermano siguiera desaparecido. Según ella, "no es normal que un amigo no aparezca y tú no vayas a denunciar".

Toda esta situación ha generado muchísimas dudas sobre lo que realmente pudo ocurrir ese día en la playa: ¿es cierto que estaban bajo la influencia de las setas alucinógenas?, ¿es posible que el consumo de esta droga pudiera haber influido en los eventos, complicando aún más la situación?. Sea cual sea la respuesta a estas preguntas, la familia de Edwin sigue devastada y buscando respuestas y luchando por entender este trágico caso que ha concluido con la muerte de su ser querido.