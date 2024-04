¿Por qué se paraliza el juicio de Daniel Sancho durante casi una semana?

El juicio contra Daniel Sancho por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta celebra en este jueves su tercera sesión, con la llegada de ambos padres del acusado español en el tribunal tailandés de Samui, Silvia Bronchalo y el actor Rodolfo Sancho. Ninguno de los dos ha hecho declaraciones a las decenas de medios que se encuentran a la puerta del tribunal.

La expectación va a continuar hasta mayo, cuando se dicte sentencia, pero la vista ahora sufre una paralización por los días festivos que vivirá el reino de Tailandia y que se prolongará hasta el próximo miércoles. En este país asiático se va a dar el salto al año nuevo según la tradición siamesa, el Año Nuevo Budista, por lo que las instituciones cierran durante casi una semana, hasta el próximo miércoles. Es la celebración del Songkran por el que el calendario local pasa a un nuevo período. Para los tailandeses se va a cruzar el umbral del año 2567, aunque toda la vida cotidiana se rige por el calendario occidental, el global.

De esta manera el juicio de Daniel Sancho, que prosigue con el interrogatorio de testigos citados por la fiscalía, tras los polémicos informes policiales, va a tener un paréntesis de seis días. Mientras que en Tailandia vive días de fiestas para la familia y defensores del acusado y de la víctima del asesinato serán jornadas largas de espera.

El juez tailandés que lleva el caso (del que no se desvelará su identidad) insiste en que no se transmita a los medios nada de lo que se está desarrollando en la sala, para que no existan fuera juicios paralelos. Una petición con exigencia que alienta la tensión general.

Con esta grave preocupación que atenaza a todos los implicados se ha conocido el derrumbamiento moral que sufrió Rodolfo Sancho este miércoles en una charla con los abogados de Arrieta. Beatriz Uriarte, representante de la defensa de la familia del colombiano ha desvelado en el programa TardeAR que el padre del acusado tuvo un encuentro en una de las dependencias del juzgado con los defensores de la víctima, charla que concluyó con un abrazo del actor. "Ha venido a transmitirnos su pesar por la víctima y por toda la situación. Ha sido un detalle muy humano que agradecemos", ha señalado Uriarte, que muestra así su solidaridad y comprensión hacia la familia de Daniel Sancho. Todos ellos están viviendo sus peores momentos de su vida.