Rodolfo Sancho, incómodo con la prensa ante el segundo día del juicio en Tailandia

La plataforma HBO Max ha publicado en esta semana la primera entrega de El caso Sancho, una amplia entrevista con el actor Rodolfo Sancho sobre las circunstancias del crimen de Edwin Arrieta del que su hijo Daniel Sancho confesó a la policía tailandesa ser el responsable. Del crimen acaecido en Koh Paghan en agosto el padre del joven acusado defiende la versión de su hijo, donde estriba la labor de la defensa para lograr una absolución: hubo una agresión sexual previa del doctor colombiano. "Hay dos víctimas y un muerto", resume, y espera que ahora "prevalezca la verdad".

Esta entrevista coincidía este lunes con el inicio del juicio en la localidad de Samui, donde el actor está cerca de juicio, encadenado de pies y manos en una sobrecogedora imagen, han descrito asistentes a la sala.

En el comienzo del juicio fueron interrogados cuatro testigos citados por la fiscalía. Daniel Sancho ha podido preguntarles en un peculiaridad del derecho tailandés en la que el acusado puede actuar de interrogador.

Tras la dura experiencia del primer día, Rodolfo Sancho ha llegado este miércoles algo más tenso y se ha dirigido a los medios españoles presentes en el acceso al tribunal: "Os trato con educación y respeto y espero lo mismo de vosotros, así que por favor no me cerréis el paso, dejadme pasar, no me empujéis, no me pongáis zancadillas", una petición para hoy para el resto de jornadas, que se van a hacer muy largas a la familia. El intérprete no desea que, víctima de los nervios, protagonice alguna imagen no deseada y que viniera a perjudicar a su hijo.

En El caso Sancho ya se incluyen análisis en los que las perspectivas no son nada halagüeñas para la defensa del español. La fiscalía sostiene que todo se produjo con premeditación por parte de Daniel.

El padre del acusado ha pedido que no se persiga a los familiares en estos días de juicio ya que en Tailandia "está prohibido grabar a la gente en público y hacerle fotografías. No tengamos un problema", ha pedido.