“Es una vendetta, una venganza": el asesinato de Atarfe se produjo por la desaparición de Alejandro

En una entrevista concedida a Caso Abierto, portal de sucesos e investigación del grupo Prensa Ibérica, Juan, el presunto autor del asesinato a otro hombre en Atarfe, confesó que se sentía vigilado y que estaba seguro de que a su hermano le habían hecho algo.

El chico de 23 años que el pasado martes acababa con la vida de un individuo de 34 años en la localidad de Atarfe, actuó, presuntamente, en venganza. Los hechos ocurrieron en torno a las 13:00 horas en el centro del pueblo.

Juan llevaba esperando a su víctima desde las 11:30. Cuando lo vio aparecer en su coche, se acercó a él y le profirió tres disparos mortales en la cabeza. Quienes estaban al lado y los sanitarios que lo atendieron no pudieron hacer nada por salvarlo. Junto a él viajaba una niña de solo tres años que lo vio todo. Tras los hechos Juan huyó del lugar, pero más tarde, en torno a las 15:00 horas, se entregaba voluntariamente en el cuartel de la Guardia Civil de Atarfe.

Posible ajuste de cuentas

El hermano de Juan, Alejandro Muñoz, desapareció el pasado 13 de julio de 2023. A pesar de que lo buscaron incansablemente por el municipio y por las zonas colindantes, como el pantano de Cubillas, no han vuelto a saber nada de él.

En una entrevista que éste concedió a Caso Abierto tras perderle la pista a su hermano aseguró que la desaparición de éste no era normal. Su furgoneta apareció abierta, con la ventanilla bajada y con su documentación dentro. "Me da la sensación de que a Alejandro lo han bajado del coche", lamentaba. "Lo han podido poner a punta de pistola... no sé".

En su charla con este medio explicó que su hermano llevaba un tiempo mal, con mucha tristeza y ansiedad, porque se sentía vigilado.

Rencillas con la familia de la víctima

La familia de la víctima mortal del martes y la de Juan habían tenido varios enfrentamientos previos. Antes de que Alejandro desapareciera, éste estuvo en la cárcel por haber disparado un muchacho de la otra familia. "Mi hermano pegó una puñalada a ese muchacho, y ese se las tenía que cobrar. Alejandro entró en prisión por ese acto y, cuando salió, desapareció", explicaba su hermano.

Juan siempre señaló como responsables de la desaparición de Alejandro a esta familia: “Es una vendetta, una venganza, ya está".

Lo contó ante Caso Abierto, lo dijo en el pueblo y se lo detalló a la Guardia Civil. A pesar de que la Benemérita trabajó en esta línea, nunca encontró evidencias de que la familia que señala Juan tuviera relación alguna con la desaparición de su hermano.

Como consecuencia de este señalamiento, dicha familia amenazó a Juan en contadas ocasiones hasta que el pasado 16 de enero, éste se tomó la justicia por su mano y acabó con la vida de J. J. F., al que siempre consideró el “autor intelectual” de la desaparición de Alejandro. Está previsto que hoy pase a disposición judicial.