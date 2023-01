Caso Sandra Bermejo: no hay indicios de criminalidad en su muerte

Tras el análisis del cuerpo de la joven, a la que se le perdió la pista el 8 de noviembre en la zona de Cabo Peñas (Asturias) y cuyo cuerpo apareció en diciembre después de haberla buscado, a destajo, por tierra, mar y aire, los investigadores han determinado que no ven indicios de criminalidad en su muerte.

Desde que se denunció su desaparición los agentes encargados del caso comenzaron a investigar el entorno de la joven en busca de alguna pista que pudiera determinar si alguien le hizo algo a la chica, pero no encontraron nada.

La familia siempre descartó la hipótesis del suicidio y lo hacía apoyándose en pruebas como que la nevera de la joven se encontraba llena, que ella tenía planes inmediatos y que en ningún momento dijo que tuviera esas ideas.

Estaba en un momento difícil

Sandra, que siendo psicóloga también iba a terapia, le había asegurado a su psicóloga que aunque estaba pasando por un momento difícil no tenía ideas suicidas.

No obstante los mensajes que enviaba en torno a su estado anímico vislumbraban que no estaba en su mejor momento y que se sentía “desesperanzada”, aunque los análisis psicológicos que se han hecho de su perfil indican que no estaba atravesando una depresión y se alejan de la teoría de la muerte voluntaria según asegura Juan Manuel Medina, abogado de la familia.

Grupos esotéricos

De forma paralela al análisis del entorno de Sandra se conoció que la chica, en la búsqueda por implementar terapias naturales en sus consultas, estuvo vinculada a grupos que utilizan sustancias como la ayahuasca para llevar a cabo una introspección.

Sin embargo, y según informó la familia, las pruebas que hizo la joven estaban contraladas por personal sanitario y no tenían relación ninguna con la desaparición de la chica.

Duplicado de la SIM

La familia de Sandra Bermejo está convencida de que se debe seguir investigando por qué la chica cayó por el precipicio en Cabo Peñas. Ese día el temporal era adverso, pero aseguran que la chica estaba en forma y conocía bien la zona.

Por el momento el juez encargado del caso autorizó el duplicado de la SIM del móvil de la víctima para conocer si quedó con alguien el día que desapareció y esclarecer, así, si alguien tuvo algo que ver con su muerte.

Sin embargo, y aunque se demuestre que la chica se citó con alguien, a menos que se produzca una confesión, va a ser muy difícil determinar si alguien empujó a la joven para acabar con su vida.

Su familia y amigos le han dado el último adiós a la chica el fin de semana del 14 de enero en el municipio madrileño de Alcalá de Henares en un emotivo acto en el que su hermano ha querido dar las gracias por todas las muestras de cariño recibidas.