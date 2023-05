Claves del caso de la muerte de una mujer embarazada y su hijo en Granada

Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la mañana del sábado, 27 de mayo, cuando alguien entró en una casa de la Urbanización los Chopos, en el municipio granadino de Las Gabias, en lo que en principio podía parecer un robo.

La llamada a emergencias se produjo desde las Islas Baleares y la hacía el dueño de la casa, que alertaba desde esta comunidad que alguien estaba allanando su vivienda y que en su interior se encontraban su mujer, de 38 años y en avanzado estado de gestación, y su hijo de tres años.

Este hombre, que se encontraba fuera porque es piloto y estaba en un viaje de trabajo, comprobó a través de las cámaras de seguridad que hay instaladas en su domicilio que estaba pasando algo raro, por eso en torno a las 09:15 horas telefoneó a los servicios de emergencias del 112.

El marido de la mujer estaba asustado porque vio cómo alguien trataba de acceder al inmueble y cuando trató de contactar con su mujer no pudo. “Tiene que estar dentro, tiene que estar dentro, abran la puerta”, insistía el marido en su llamada a Emergencias.

Un posible asesinato

Tras recibir el aviso varios efectivos de la Policía Local, la Guardia Civil, un equipo de sanitarios y otro de bomberos se personaron en el lugar de los hechos. A través de las ventanas los agentes pudieron comprobar que había un gran charco de sangre.

Para acceder a la vivienda los bomberos tuvieron que forzar la puerta y cuando lograron entrar se encontraron con el cuerpo sin vida de la mujer rodeada de mucha sangre y a su hijo, de solo tres años, también fallecido, sobre su cama.

En el interior de la casa no había signos de que alguien hubiera robado y la puerta de acceso a la vivienda no había sido forzada. Los investigadores pudieron comprobar que había un ligero olor a humo pero no se pudo confirmar si procedía de la misma vivienda o de algún sitio cercano, aunque no hubo ningún aviso de incendio en las casas colindantes.

La alcaldesa de Las Gabias, María Merinda, ha explicado que todo parecía indicar a que habían intentado quemar un colchón que no llegó a arder, de ahí el olor a humo.

Aunque las pesquisas continúan, la investigación apunta a que la muerte de la madre y el hijo han sido violentas y que podría tratarse de un asesinato o un homicidio.

La investigación

Hasta Las Gabias se desplazaba el domingo una dotación de agentes de la Policía Judicial de la Comisaría Central de Madrid para continuar con la investigación. Tal y como ha informado Pedro Fernández, delegado del gobierno en Andalucía, por el momento se mantienen abiertas todas las hipótesis.

Éste ha indicado también que el resultado de la autopsia a los dos cuerpos podrá ser determinante en el desarrollo de la investigación. Por el momento los agentes se centran en el visionado de las cámaras de vídeo vigilancia de la casa y del resto de casas de la urbanización.

Detienen a un sospechoso

Dado que no había señales de que nadie hubiera entrado por la fuerza en el inmueble las sospechas se han depositado en el entorno cercano de la víctima.

Por este motivo unas horas después del presunto crimen el hermano de la víctima, un hombre de 38 años, ha sido detenido en la ciudad granadina, según han informado fuentes de la Guardia Civil. Esto podría explicar por qué la puerta no fue forzada. O bien fue la propia mujer quien le abrió a su hermano o bien éste disponía de llaves de dicho domicilio. No se sabe, hasta ahora, cuál fue el móvil del crimen.

Pedro Fernández ha afirmado que tiene confianza absoluta en el trabajo que están haciendo los investigadores para esclarecer lo sucedido.