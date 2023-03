“Ahora el daño es irreparable”, los familiares de Esther López claman justicia para que se resuelva el crimen

Familiares y amigos de Esther López se concentraron el pasado domingo, 12 de marzo, en la localidad vallisoletana de Traspinedo, de donde era la joven. Al igual que en ocasiones anteriores sus allegados piden que se haga justicia por el caso de la muerte de la joven, que fallecía en enero del pasado año después de que alguien la atropellara y tras 20 días desaparecida.

La autopsia determinó que la joven sufrió un atropello a velocidad media-baja, aunque la causa de la muerte fue un shock multifactorial, ya que la abandonaron después del golpe con temperaturas bajo cero.

Hasta ahora todas las investigación apuntan a una misma persona como autor de los hechos: Óscar S., un amigo de la familia que fue el último que vio con vida a Esther y que ha dado una versión de los hechos que no casa con las pruebas que se están haciendo sobre lo sucedido.

Por este motivo durante la última concentración la familia ha criticado “las mentiras” de Óscar, aunque sin nombrarlo, y ha pedido que se den pasos adelante en la investigación.

A la concentración han acudido más de un centenar de personas que han querido arropar a la familia de la víctima.

Según ha compartido Caso Abierto, portal de sucesos del grupo Prensa Ibérica, Sara, prima de la fallecida, ha reflexionado desde un atril con una gran pancarta con la imagen de Esther López sobre las posibles justificaciones que el investigado ha podido utilizar en su defensa frente a la veintena de indicios que "le delatan como culpables a ojos de la sociedad".

Actualmente se está tratando de descubrir si alguien pudo ayudar a Óscar en el borrado de los datos de la centralita de su coche. La prima aseguraba: "sé que eres libre, que no inocente, y eres libre pero sin alas", acusándolo así de lo que le pasó a López.

"No encuentro explicación a un acto así y ahora que el daño es irreparable, tiene que tener consecuencias para quien lo perpetró", ha afirmado Sara durante su intervención, en la que se le ha quebrado la voz en varias ocasiones.

Tal y como señalaba Sofía Herrero, una amiga de Esther que también quiso intervenir en el acto con sus palabras, Óscar era íntimo amigo suyo por lo que este hecho la ha dejado marcada de por vida.

Ha indicado que es lo sucedido ha afectado a todo el grupo de amigos, pero que ha servido para demostrar que “Traspinedo es un pueblo cercano y que no deja atrás a ninguno de los suyos, que rema unido en la misma dirección, que no es otra que conseguir que se haga justicia, aunque ésta sea muy lenta y aún no llega".

Más de un año después de que se abriera la investigación por los hechos, la jueza encargada del caso está esperando a que los diferentes cuerpos de seguridad que han participado en ella elaboren un informe con sus conclusiones. Es posible que después de eso se den cambios o se lleven a cabo detenciones por la desaparición y muerte de Esther López en enero de 2022.