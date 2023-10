Conclusiones de la tragedia de Murcia: esta fue la cadena de negligencias cometidas

Al lado de las discotecas incendiadas hay un concesionario de coches que no se ve afectado en lo más mínimo por las llamas. Esto se debe a que la división entre los dos locales es perfecta para que esto no suceda. Esto, sin embargo, no ocurría en el interior de la discoteca. Las primeras conclusiones de la investigación, a las que han tenido acceso en el programa Vamos a Ver, detallan la cadena de negligencias que se cometieron en el local y que dieron lugar a un fuego que originó la muerte de 13 personas. Las con

Obras irregulares

Lo primero que ve la Policía es que en el lugar siniestrado hay una división del local de unos 1.500 metros cuadrados con un tabique exclusivamente de pladur, sin ningún otro tipo de separación. Para que esta separación se hiciera tuvieron que reducir el tamaño de una de las salidas de emergencia del local. Esto se hace sin autorización alguna.

Estas obras irregulares fueron el motivo por el que el Ayuntamiento de Murcia ordenó el cese del club y fue, de hecho, determinante en las fatales consecuencias del accidente.

Extintores vacíos

Son varios los testigos que cuentan a los agentes que una vez que comienzan a ver las llamas se dirigen inmediatamente a coger extintores que hay dentro de la sala pero que éstos no funcionaban. Parece ser que no tenían la carga suficiente para poder llevar a cabo la labor de extinción del fuego.

No había aspersores

La Policía Científica tampoco ha encontrado ningún rastro de aspersores de techo. Esto llamó mucho la atención cuando se vio que se desató el incendio con gran virulencia no hubo ninguna medida de extinción de incendios que pudiera frenar el avance de las llamas.

La maquinaria de climatización

Cuando se hizo la división del local el tabique de pladur que se construyó irregularmente llegó hasta el falso techo pero no hasta el techo de la nave. Saber esto es de suma importancia porque el falso techo de la nave es el que esconde la maquinaria de climatización de la discoteca.

Los compresores del aire acondicionado y de la calefacción están fuera, sobre la cubierta, pero encima del falso techo están los aparatos que arrojan el aire frío para climatizar la discoteca. Este es el lugar que los equipos de bomberos marcan como el punto donde se originó el fuego debido a un recalentamiento de la maquinaria de climatización de la discoteca.

El local estaba dividido en dos partes pero la maquinaria era la misma para ambas. En cuanto el sistema empezó a absorber humo lo fue dispersando por todos los conductos de ventilación de todo el local.

El testimonio del DJ

A esta conclusión se llega gracias a un testimonio clave que ofrece el DJ de la sala ya que explicó que empezó a oler a quemado en torno a las 05:00 horas. Provenía de esa combustión lenta que se estaba generando en el falso techo y que al entrar en contacto con un poco de oxígeno desató todo el incendio.

El juzgado de Instrucción número 3 de Murcia ha abierto diligencias por la comisión de 13 delitos de homicidio imprudente en el incendio de la discoteca Fonda Milagros y Teatre que tuvo lugar el pasado 1 de octubre de madrugada en Murcia. Las víctimas mortales se encontraban, todas ellas, en un reservado de la planta superior del local celebrando un cumpleaños. Este habría sido el lugar más cercano a la maquinaria de climatización.