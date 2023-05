Crónica de la pelea en Alicante: va a cobrar el dinero de una obra y lo matan

El juez ha decretado la prisión provisiona para los cuatro detenidos por la muerte de un hombre tras una pelea en Alicante. La Policía considera que esta disputa pudo deberse al pago de una reforma que los agredidos habrían realizado en el domicilio de los presuntos agresores.

La reyerta tuvo lugar el pasado fin de semana, del 27 de mayo, en el barrio de Virgen del Remedio de Alicante y se saldó con un final trágico en la que un hombre acabó herido y otro perdió la vida. Todo se produjo por 900 euros que los agresores debían a los agredidos.

Los hechos

El origen de la pelea se debió al pago de una obra que ya estaba finalizada. Eran cerca de las 21:30 horas cuando las dos víctimas se dirigieron a la zona norte de Alicante. Ambos eran albañiles y habían realizado un trabajo a un tercero relacionado con la instalación de un aparato de aire acondicionado.

Aunque todos se conocían entre sí desde hacía tiempo, quienes habían hecho el encargo no pagaron a los trabajadores por lo que acudieron a su domicilio para reclamarles dicho pago. Aun no se sabe cómo, entre ellos se inició una trifulca a la que se fueron añadiendo más personas porque no se ponían de acuerdo con el dinero que debían darles.

Uno de los hombres que estaba reclamando el dinero recibió un fuerte golpe que lo dejó tendido en el suelo. Su compañero, por suerte, salió corriendo, lleno de magulladuras, para refugiarse en una inmobiliaria que habría al otro lado de la calle.

Hasta el lugar de los hechos, después de que varios testigos dieran aviso de lo que estaba pasando, se desplazaron varios efectivos de la policía así como un equipo de sanitarios. El hombre que estaba en el suelo, que aun se encontraba con vida y consciente, fue trasladado al hospital con una hemorragia en el oído.

A pesar de que no parecía revestir gravedad, finalmente acabó perdiendo la vida en el centro sanitario. Ahora será la autopsia la que determine la causa exacta de su muerte, sobre todo para saber si falleció por los golpes recibidos o por la caída al suelo.

Por el momento la Policía Nacional ha detenido a cuatro personas que habrían estado involucradas en esta reyerta mortal y que pertenecen, todos ellos, al mismo núcleo familiar. Sus edades oscilan entre los 21 y los 48 años de edad y cuentan con numerosos antecedentes policiales.

Al parecer se trata de un padre y sus tres hijos. Según ha trascendido en un principio fue el padre quien asumió todas las responsabilidades pero gracias a las pesquisas realizadas por el equipo de Delincuencia Violenta se ha conocido que también los tres hijos han estado involucrados en la agresión.

Familiares y personas cercanas a los detenidos han asegurado al Programa de Ana Rosa que se está organizando un complot para incriminarlos y que la muerte de uno de los hombres “ha sido mala pata”. El juez está ahora a la espera de que se sigan investigando los hechos.