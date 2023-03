Cronología de la agresión sexual en manada a una niña de 11 años

La Unitat Central de Menors de los Mossos d’Esquadra está siguiendo las pistas de una supuesta violación que cometieron seis menores de edad el pasado mes de noviembre actuando en manada. La víctima de la agresión sexual tenía solo 11 años cuando ocurrieron los hechos en el municipio de Badalona, en Barcelona.

Los hechos

La violación tuvo lugar, según ha relatado la pequeña, un sábado de noviembre de 2022. Ese día la víctima había acudido al centro comercial Magic para mirar algo de ropa. Había mucha gente en la calle porque esa misma noche tenía lugar un concierto cerca del centro comercial en el que estaba la menor.

Allí, mientras se encontraba ojeando algunas prendas, seis chicos, todos menores de edad, la abordaron a punta de cuchillo, amenazándola de muerte. Todos ellos la condujeron hasta un aseo masculino y allí consumaron la violación y lo grabaron en vídeo.

Luego abandonaron el lugar dejando a la chica aturdida en el baño. Cuando la pequeña logró salir intentó pedir ayuda a un vigilante de seguridad, pero no le hizo caso por lo que volvió a su casa y ocultó a su familia lo que le había sucedido.

Un mes más tarde, en diciembre, el hermano de la víctima visualizó el vídeo de la agresión sexual que habían grabado los seis agresores. Cuando acudió a su habitación a pedirle explicaciones, la pequeña rompió a llorar y confesó lo que le habían hecho.

Ese mismo día, el 15 de diciembre, sus padres acudieron con ella a denunciar los hechos. Inmediatamente después los agentes se pusieron a investigar quiénes estaban detrás de la violación a través de los perfiles sociales de numerosos jóvenes. Contaban con las imágenes del vídeo por lo que no fue difícil identificar a los agresores, cinco de los cuales fueron reconocidos por la menor agredida.

Tres de los cinco identificados son menores de 14 años y en consecuencia son inimputables, lo cual significa que la justicia no puede actuar contra ellos. Los otros dos, que tienen más de 14 años pero menos de 18 años, fueron detenidos el pasado mes de febrero.

Uno se encuentra en libertad vigilada y el otro, sobre el que pesan las acusaciones más graves, se encuentra en un régimen cerrado de la Conselleria de Justícia. Falta uno de los agresores por identificar.

La hermana mayor de la víctima, entrevistada en el programa Planta Baixa de TV3, ha explicado que la familia está consternada y muy frustrada por no haberse dado cuenta de lo que le pasaba a la pequeña, ya que la notaban sin ánimos y con pocas ganas de salir de su habitación.

"Si tuviera poderes mágicos me gustaría que [su hermana pequeña] estuviera bien, que no le afectara. Tiene una vida por delante”, ha afirmado. Además ha dicho que le gustaría “que estas personas paguen por lo que han hecho, porque es horrible, violento, producto de una sociedad que es no es consciente de lo que está pasando", ha declarado.

La investigación continúa abierta porque todavía queda un menor no identificado. Actualmente la víctima forma parte de un programa que se activa en su centro educativo para estos casos y tanto ella como sus familiares están recibiendo ayuda psicológica en el hospital de Can Ruti.

Por su parte, el centro comercial ha informado que no ha podido identificar al supuesto vigilante que no creyó a la menor.