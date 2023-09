Caso Daniel Sancho: estas son las claves del esperado informe policial

Una colaboradora del programa Mañaneros, de Televisión Española, ha tenido acceso al informe policial emitido desde Tailandia y que ya está en manos de la Fiscalía de cara a la celebración del juicio. En este escrito se recogen las conclusiones definitivas de los investigadores en relación al crimen de Edwin Arrieta cometido, presuntamente, por Daniel Sancho en el país asiático.

No recoge la puñalada

De esta manera, el primer punto de dicho informe habla del desencadenante del crimen quem como recoge, se produce por una pelea. Durante la rueda de prensa que la Policía ofreció a las pocas semanas de haberse cometido el supuesto asesinato, los agentes mostraron la camiseta de la víctima y el corte que aparecía en ella, provocado, según dijeron, por una puñalada.

No obstante, en el informe no se habla nada de la puñalada. Tal y como cuenta la periodista que ha leído el informe, “no recoge esta puñalada a pesar de que nos enseñaron incluso la camiseta. Sostener esto y defenderlo era complicado”, por eso, ha argumentado, en el escrito policial finalmente no se ha incluido nada en relación a este posible hecho.

Las amenazas de Arrieta

Otro de los puntos importantes de la investigación policial es el hecho de que Daniel Sancho sí habría estado, tal y como dijo, por Edwin Arrieta. Concretamente la Policía habla de un vídeo sexual del chef español con el que su compañero colombiano pretendía hacerle daño enseñándoselo a su familia.

Este punto podría ser clave para la defensa ya que a pesar de haber cometido el crimen, habría una un móvil detrás en el que la reputación del español estaría en juego, un elemento al que se pueden agarrar de cara a la defensa en el juicio.

Estas serían las dos claves que podrían suponer un cambio considerable en la situación de Daniel Sancho, que desde que se cometió el crimen parecía absolutamente difícil para el joven español. Por su lado, la familia de Edwin Arrieta, que ha expresado que no querría que lo condenaran a la pena de muerte, sí reclama desde Colombia que se haga justicia y que el acusado cumpla la condena de forma íntegra en Tailandia.

El juicio por el caso se ha fechado, tras haber aportado el informe a la Fiscalía, para el 27 de octubre de este mismo año. Ahora las dos partes, la de la acusación y la de la defensa, se encuentran preparando sus estrategias de cara a la vista.