Así es como Daniel Sancho podría reducir su pena en Tailandia

A pesar del giro en el informe de la Policía tailandesa que ya ha sido entregado a la Fiscalía y en el que hay un atisbo de esperanza para la familia de Daniel Sancho, ya que recoge la existencia de un vídeo sexual con el que la víctima podría haber estado coaccionándolo, los agentes siguen manteniendo la teoría de que Sancho cometió un asesinato premeditado.

Ahora los fiscales deben realizar su propio informe, que tienen que entregar al tribunal de Samui antes de finales de octubre, momento a partir del cual el juez podrá fijar una fecha para la celebración del juicio.

Cómo podría reducir su pena

Tal y como detalló uno de los abogados españoles del presunto asesino, existen atenuantes que podrían rebajar significativamente la posible condena. De esta manera tanto la confesión del crimen como su cooperación posterior con los agentes pueden ayudar a este efecto.

El Código Penal de Tailandia prevé la pena de muerte para delitos como el asesinato con premeditación, pero, de dictarse, ésta suele ser después conmutada por la cadena perpetua.

En el caso del delito de ocultación o destrucción del cadáver o partes del cadáver, del que la Policía también acusa a Sancho, la pena no sería superior a un año de cárcel.

Además, si la defensa consigue demostrar que estaba amenazado es posible que esto se tenga en cuenta de cara a condenarlo. No obstante, en el país tailandés no existe el concepto europeo del miedo insuperable, esto es, la coacción que pudo haberlo llevado a actuar así. De cara a la justicia Daniel Sancho planeó el asesinato de Edwin Arrieta y el contexto o la causa por la que lo hizo no son determinantes para castigarlo con un tipo de pena u otro.

Están buscando abogado

Según ha transmitido Alfonso Egea en el programa Vamos a Ver, de Telecinco. en la actualidad tanto la familia de Edwin Arrieta como la de Daniel Sancho se encuentran buscando un abogado que los pueda representar en Tailandia, ya que si no son del país no podrían ejercer allí.

El abogado que tenía Daniel Sancho, Anan Chuayprabat (Kunh Anan), se devinculó del caso por “discrepancias en la defensa”. Según él mismo, que ha sido entrevistado por la revista Semana, ha augurado que "si no cambian de estrategia legal, Sancho será condenado a pena de muerte sí o sí”.

Además, su opinión sobre el abogado español Marcos García-Montesno es favorable: "El abogado español no respetó el procedimiento y criticó en público mi trabajo, intentando dañar mi reputación y haciendo un espectáculo lamentable y bochornoso a la entrada de prisión", ha señalado a dicho medio.

Sancho comparece regularmente ante el juez de manera telemática desde que ingresó en prisión. Una vez que comience el juicio deberá contar con un abogado tailandés y en el caso de no tenerlo el juez le asignará uno de oficio.