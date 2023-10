¿Has visto a Paula? Lleva desaparecida desde hace seis días

Paula Ofelia Montes Torres tiene 18 años. Es natural de Infiesto, una localidad de Asturias perteneciente al Concejo de Piloña. Cursa la Formación Profesional de Auxiliar de Enfermería en Oviedo y desde primera hora del jueves pasado, 28 de septiembre, no se sabe nada de ella.

Paula Ofelia tenía una cita con su médico en el Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo, ese mismo día a las 8:30 horas, pero no se presentó. Su familia acudió unas horas más tarde a la comisaría de Infiesto e interpuso la denuncia por su desaparición tras no poder contactar con ella. De forma paralela se ha puesto en marcha una campaña en redes sociales, promovida por la Asociación SOS Desaparecidos y por las autoridades para ayudar en su difusión.

La última pista

Lo último que los padres supieron de su hija fue un extraño mensaje de Whatsapp que se emitió desde su teléfono móvil hacia el móvil de su madre justo antes de desaparecer.

En él asegura que tenía la intención de dar un giro a su carrera e iniciar una nueva etapa lejos de su casa. "Hola mamá, gracias por todo. Por criarme y cuidarme tanto y haber sido una buena madre para mí. Pero quiero ser ya independiente y arreglarme por mí sola a partir de ahora. Quiero luchar por lo que me gusta de verdad, que es la estética, esto de auxiliar no me llamó nunca la atención para nada y estos días que me he puesto a estudiar me he agobiado mucho, porque no es lo que me gusta de verdad", dice el mensaje.

La chica prosigue diciendo que su deseo es "dejar auxiliar y hacer estética el año que viene" y afirma que los quiere mucho “a papá y a ti y bueno, ya soy mayor de edad para decidir por mí misma y lo que quiero hacer en un futuro".

Los padres de la joven creen que ese mensaje no lo escribió ella o que si lo hizo, alguien la forzó a hacerlo ya que el tono y formas que emplea no son propios de ella.

"Me voy a quedar aquí en Oviedo con unas amigas que comparten piso y estuve hablando con ellas y lo pensé", continúa el texto. "También quiero muchísimo a papá porque ha sido un buen padre, no os dije nada ni hablé con vosotros porque esto no lo ibais a entender. Entiendo que los padres se preocupen porque sus hijos estén en un sitio donde se gane dinero, pero lo importante de todo es que te apasione lo que haces. Cuidaros mucho. Y sobre todo no os preocupéis porque yo voy a estar bien", concluye.

La respuesta de los padres

Los padres consideran que su desaparición podría no ser voluntaria. En cualquier caso han escrito una carta dirigida a ella: "Me dirijo a ti, Paula, en nombre de todos los que te queremos, papá, mamá, tus hermanos, ¡todos! para decirte que, por favor, contactes con nosotros. Una llamada, lo que quieras. Necesitamos saber que estás bien; necesitamos saber de ti. Y son cinco días que no tenemos noticias tuyas y esto es muy duro para todos. No sabes lo mal que lo estamos pasando". Este mensaje fue recogido por La Nueva España, del grupo Prensa Ibérica.

"No te preocupes, no vuelvas si no quieres, o vuelve cuando tú quieras, pero tienes que decirnos algo. Este sufrimiento nos está matando a todos, estamos preocupados. Eres una hija, una hermana, una amiga excepcional, todo el mundo te adora y, por supuesto, nosotros con el alma. Llama, Paula, ¡por favor! También me quiero dirigir a cualquiera que esté leyendo o viendo las noticias, que si la ha visto o está con ella nos diga algo, que le digáis que su familia la está buscando desesperadamente y necesita oír su voz y saber que está bien", dijo Diana, la hermana de la chica desaparecida.

Desde la familia insisten en seguir pegando carteles: "Si alguien quiere colaborar podéis pedírnoslos y os los entregaremos encantados! Toda ayuda es bien recibida. No dejéis de compartir en redes sociales hasta que aparezca o tengamos alguna señal de que Paula está bien", han sentenciado.