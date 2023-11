“Es mentira que conozca a Juanjo", la nueva versión de la denunciante de Juan José Ballesta

Juan José Ballesta ha asegurado ante el juez que no conoce de nada a la mujer que lo acusa de haberla agredido sexualmente el pasado mes de julio. “No la conozco de nada ni he coincidido con ella en ningún lado”, aseguraba tras su declaración.

“Estoy muy tranquilo, ya puedo declarar y decir mi verdad”, confesaba el actor al salir de los juzgados. En todo momento tanto el actor como su conocido, R., han negado todos los hechos.

Dentro de la sala ha explicado que Raúl “me avisó de que me iba a llegar la citación y pregunté a todo mi entorno y a mi familia. Nadie la conoce de nada. Yo, a las nueve y media de la noche estoy en casa, ceno con mi hijo. Yo no salgo solo, me dedico a mi trabajo. Soy actor y nada más.

La declaración del actor no coincide con la de la víctima que, aunque ha ofrecido una nueva versión, mantiene lo sustancial de los hechos: que fue violada.

El otro citado, R., también ha negado todos los hechos en su declaración y ha explicado que el día de los hechos “Juanjo me saludó, también estaba ella. Nos tomamos algo y nada más”. De hecho ha detallado que el actor se marchó del lugar mucho antes que la denunciante.

Beatriz Uriarte, la abogada de Ballesta ha relatado que las contracciones de la denunciante “han sido muchas y muy variadas”. En un primer momento la mujer aseguró que conocía al actor desde la infancia y ahora, en su cuarta versión, sostiene que esto no es así: “Es mentira que conozca a Juanjo. Es mentira que éramos amigos de la infancia, no sé por qué lo dije. Lo conozco de las películas que ha hecho”. No obstante durante su relato en sede judicial confiesa que cuando ambos eran pequeños iban a comprar el pan a la misma panadería porque vivían cerca. Esto ha resultado un poco inverosímil dado que la diferencia de edad que hay entre el actor y la denunciante es considerable.

Juan Manuel Medina, abogado de la presunta víctima, ha explicado a los medios que por las circunstancias personales de la chica (padece esquizofrenia paranoide), no se le puede exigir un relato más firme. El letrado ha solicitado que se le imponga una orden de alejamiento de los implicados hacia la víctima. La abogada de la defensa, por el contrario, confía en que se archive la investigación lo antes posible.

En una entrevista realizada al programa Vamos a Ver, de Telecinco, Juan José Ballesta ha explicado que “todo esto le viene grande” y que no sabía si la mujer quería conseguir repercusión mediática o económica pero que confiaba en la justicia y esperaba que todo se solucionara “lo antes posible”. También ha detallado que no sabe quién es ella y que como ni siquiera ha podido verla, está confundido porque nadie sabe nada de ella. Ha dejado claro que no va a tomar acciones contra ella aunque lo esté pasando mal y le haya repercutido en su trabajo.