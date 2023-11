Jesús Pradales deberá continuar en prisión tras intentar salir diciendo que no quería matarla

Jesús Pradales, acusado de matar, descuartizar y ocultar el cuerpo de Juana Canal tendrá que continuar en prisión. Es la cuarta vez que la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid le deniega su petición para abandonar la cárcel de forma provisional, según ha podido saber Caso Abierto.

En los recursos que el acusado presentó anteriormente alegaba que tenía cuatro hijos de los que debía hacerse cargo, sobre todo en el plano económico, ya que como sostuvo, “viven en situación precaria”. Este último intento, sin embargo, ha ido en otra línea.

Ahora Jesús Pradales asegura que no reconoce los hechos. "Dado que el denunciante niega haber causado la muerte de Doña Juana Canal de forma intencionada”, alega en su escrito, "y como los elementos probatorios existentes solo pueden constatar de modo objetivo el fallecimiento de Doña Juana (…) en el que se barajan varias hipótesis, no solo la agresión directa, sino la indirecta e incluso el propio hallazgo del cuerpo sin actuación alguna punitiva del investigado, debiendo ser en fase oral donde se valora y resuelva la intencionalidad o no del homicidio investigado, debe prevalecer la presunción de inocencia".

Para otorgar más motivos a su petición para que lo dejaran en libertad, Pradales aseguró en su escrito que, al tener hijos, tenía arraigo hacia su ciudad y, por tanto, no hay riesgo de fuga. Además argumentaba que ha colaborado con la justicia desde que descubrieron que él era quien había matado a Juana, cuando el crimen estaba a punto de prescribir.

Señala que "no ha permanecido oculto durante 19 años, que su actuación durante estas dos décadas, y no declarar contra sí mismo, es inherente al derecho de defensa”.

La Audiencia de Madrid, sin embargo, ha desestimado el recurso una vez más por lo que Jesús Pradales continuará en prisión a la espera de un juicio que sigue adelante pese a la solicitud de nulidad por parte del investigado. Considera probado que el cadáver de Juana ha permanecido oculto desde el día 23 de febrero de 2003, hasta "el 17 de abril de 2019, por el encuentro casual de cráneo y una tibia”.

Añade que “el golpe que dio el investigado con el canto de la mano a Juana en el cuello, provocó su caída al suelo y la muerte posterior", y que, "inmediatamente después, el acusado realizó las acciones relatadas para ocultar el cadáver y simular que Juana había abandonado voluntariamente el domicilio".

La Fiscalía de Madrid y la acusación particular solicitan 15 años de cárcel para el asesino confeso. A finales de este mes de octubre, el fiscal y la familia, a través del letrado Juan Manuel Medina, presentaron sus respectivos escritos de acusación y ahora están a la espera de que se ponga una fecha para celebrar el juicio.