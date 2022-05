El presunto asesino en serie de Bilbao también habría actuado en Cataluña

Una nueva víctima se ha presentado a los Mossos d'Esquadra asegurando que, un par de años atrás, el presunto asesino en serie de Bilbao, Nelson David, lo intentó drogar con el mismo modus operandi que ha hecho con el resto de hombres. Nada más verlo en los medios de comunicación supo que se trataba de la misma persona.

Según ha relatado este testimonio, los hechos tuvieron lugar en el 2020. Al parecer, invitó a Nelson David a su casa y rápidamente vio que este joven lo estaba intentando emborrachar o drogar. "En cuanto llegó a casa, recuerdo que me insistía en que bebiera rápido", explica a Informativos Telecinco.

Se da la circunstancia de que la víctima tiene experiencia en el consumo de drogas, por lo que no le costó nada ver sus verdaderas intenciones y lo echó de casa a gritos, recoge La Vanguardia. Alexis, esta supuesta nueva víctima, cree que fue en ese momento cuando le drogó: "No podía, no me mantenía en pie. Era una sensación horrible".

Nuevas víctimas

Al despertarse 11 horas después, el varón comprobó que no tenía pertenencias. "Ya me faltaba el ordenador, la cámara fotográfica", denuncia. Agentes de la Policía Científica inspeccionaron su domicilio, pero destaca que "yo quiero que contrasten las huellas dactilares que agarraron en el piso".

En cualquier caso, no se trata de un caso aislado en Cataluña. Al parecer, hay otros dos hombres más que han reconocido a Nelson David. Dichos casos están siendo ya investigados y podrían ampliar el número de posibles víctimas.

Por su parte, la Ertzaintza continúa con la investigación abierta y está intentando averiguar si hay más víctimas mortales de este presunto asesino en serie, que habría robado más de 20.000 euros a las víctimas.