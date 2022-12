“Ahora sí que vas a morir”, el detenido por intentar quemar a su pareja en Lleida entra en prisión

El pasado 28 de noviembre, en torno a las cuatro de la madrugada un hombre de 39 años trataba de quemar, presuntamente, a su pareja mientras ésta dormía. Según ha relatado la víctima a los Mossos d’Esquadra desde la Unidad de quemados del hospital de la Vall d’Hebron donde se encuentra ingresada, el agresor llegó al domicilio que ambos compartían sobre 11 de la noche con la intención de coger dinero para comprar droga y volvió a marcharse. Tras esto la mujer se acostó y alrededor de las cuatro de la madrugada se despertó, sobresaltada, porque su pareja había vuelto y le estaba rociando toda la cara con un líquido mientras decía: “esto no se enciende. Hija de puta, te voy a matar”. El presunto agresor volvió a intentarlo con otra sustancia, posiblemente acetona, y le prendió fuego a su pareja. Según ha declarado ella, el hombre gritaba “ahora sí que vas a morir, ahora voy a quemarlo todo” mientras intentaba estrangularla. Sin embargo, el fuego los estaba alcanzando a ambos y tuvieron que salir de la vivienda. Ella argumenta, en declaraciones recogidas por El Periódico de España, que no recuerda bien cómo llegó a la calle, pero que posiblemente fuera su propia pareja quien la ayudó a salir.

Fueron los primeros en abandonar el edificio de tres plantas en el que ambos residían. El resto de inquilinos también tuvieron que evacuarlo debido a las llamas y al humo. Una de las vecinas tuvo que salir cubriéndose con una chaqueta y otra tuvo que descolgarse por una cañería.

De las declaraciones que la policía tomó al resto de vecinos algunos apuntaron que a las 23:00, momento en que el agresor llegó por primera vez a la vivienda, escucharon una fuerte discusión pero no le dieron mucha importancia porque las peleas y las voces entre ambos eran frecuentes. De hecho, otra de las vecinas oyó cómo ella decía “no me mates, por favor” pero no se alarmó porque no era la primera vez que oía frases en estos términos. Otros vecinos han explicado también que cuando la pareja salió huyendo del fuego a la calle, y antes de percatarse de que el edificio tenía que ser evacuado, ella le estaba gritando a él que había intentado quemarla.

El acusado no admite los hechos

Cuando la Policía Nacional se personó en el lugar en el que ocurrieron los hechos, el supuesto agresor aseguró que cuando entró en la vivienda la mujer ya había prendido fuego a la vivienda. Según el auto, el detenido también dijo que las ventanas del domicilio se encontraban abiertas pero la Policía pudo comprobar que esto no era así. Además, los Bombers de la Generalitat, que enviaron seis dotaciones para controlar el fuego, pudieron comprobar que alguien había desplazado la nevera a la zona de la puerta, en el interior de la casa, para atrancarla.

La víctima tiene el 20% de su cuerpo quemado, algunas de las lesiones en el rostro, y se encuentra recuperándose en el hospital a la espera de poder declarar cuando se encuentre más estable. Por su parte, el presunto agresor, que también tuvo que ser trasladado al hospital por quemaduras de carácter mucho más leve, se encuentra en prisión preventiva y se le acusa de un delito de incendio y de un delito de homicidio en grado de tentativa. El hecho se investiga como un caso de violencia machista.

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres, a través del número telefónico de marcación abreviada 016; por WhatsApp en el número 600 000 016; a través de un chat online en la página web de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y por correo electrónico al servicio 016 online: 016-online@igualdad.gob.es.

Ninguna de las vías de contacto dejan rastro en las facturas.