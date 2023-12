El relato de terror de una madre y su hija que encontraron a un desconocido en su casa

Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves, 30 de noviembre, de madrugada en una casa del distrito madrileño de Tetuán en la que se encontraban durmiendo una mujer y su hija de 20 años.

En torno a las 01:00 la Policía recibió un aviso de que las alarmas de un domicilio habían saltado y no dejaban de sonar. Al llegar al lugar, los agentes de la cercana Comisaría de Tetuán encontraron a una mujer alemana de 57 años muy nerviosa.

Fue entonces cuando les contó que un hombre, de 44 años, acababa de entrar en su domicilio mientras ella y su hija estaban durmiendo. En el relato de los hechos la mujer ha explicado a los medios de comunicación que cuando escuchó el sonido de la alarma pensó que habría sido su hija moviéndose por la casa, pero al encender la luz de su domitorio pudo ver a un hombre dentro de ella con una barra de hierro en la mano. “Me agarró de los pelos y me sacó de la cama”, ha explicado la mujer, mientras la amenazaba con matarla si no quitaba la alarma.

Debido a su estado de nerviosismo le resultó imposible desactivarla por lo que, según ha contado, el asaltante comenzó a romper todas las cámaras de seguridad de la vivienda y el telefonillo. Fue entonces cuando se dirigió a ella y le dijo: “No te quiero matar pero me estás obligando a matarte”.

El individuo estuvo haciendo preguntas incoherentes a la mujer y ésta, al darse cuenta de que no se encontraba bien, intentó tranquilizarlo. Lo incitó a que se fuera de la casa sin hacer nada más ya que aun no había llegado la Policía. “Sal por aquí, que no te va a pasar nada”, llegó a decirle ella.

En un momento dado la mujer logró zafarse al ver que dos policías se aproximaban al domicilio y corrió hacia la puerta de la casa para abrirla, pero el asaltante se dio cuenta y consiguió cerrarla, dejando a la mujer fuera del domicilio y quedándose él dentro con su hija de 20 años.

Ella pudo resguardarse en su habitación hasta que la Policía logró entrar. Los policías buscaron luego al asaltante, localizándole escondido y agazapado en un trastero.

Cuando fueron a arrestarle, atacó a los agentes con la palanqueta, resultando cuatro de ellos heridos leves por patadas y puñetazos, que fueron dados de alta en el lugar. Un quinto policía tuvo que ser intervenido de urgencias para realizarle una cirugía maxilofacial tras ser trasladado por los sanitarios al Hospital de la Paz.

Finalmente, los agentes lograron detener al agresor, un español de 44 años sin antecedentes, que fue conducido al Hospital Ramón y Cajal para ser atendido de varias heridas. Fue acusado de tentativa de homicidio, robo con fuerza, atentado y detención ilegal.

Ya ha pasado a disposición de los Juzgados de Plaza de Castilla. El arrestado declaró ante el juez que no había entrado en la casa para robar, sino que tiene problemas psiquiátricos y fue todo "un juego", han indicado fuentes policiales.