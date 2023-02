¿Qué llevó a Santiago a matar a su sobrino de 3 años en Santiago de Compostela?

El día del crimen, que tuvo lugar el 21 de septiembre de 2020, el niño de solo tres años estaba en la casa de sus abuelos maternos. En ella estaban sus dos hermanas, la abuela y el tío de los tres pequeños: Santiago Cepeda.

Éste había ejercido como profesor durante muchos años en un instituto del municipio almeriense de Roquetas de Mar, pero había regresado a su ciudad natal junto a su madre, al estar atravesando una fuerte depresión.

Esa tarde Santiago estaba jugando con su sobrino en la planta inferior de la vivienda, en torno a las 8 de la tarde, cuando decidió llevárselo al baño del piso de arriba. Tras él iba cerrando todas las puertas, la primera con llave y la segunda con pestillo para impedir que alguien entrara. Ya en el baño le tapó la boca y la nariz al menor hasta que éste dejó de respirar y murió.

Lo encontraron in fraganti, sin que pareciera estar afectado por lo que estaba haciendo por eso durante la vista oral por los hechos se discutió sobre su estado mental en el momento de ejecutar el crimen.

Sin embargo, a pesar de sus problemas relacionados con la salud mental, el análisis forense determinó que estaba con facultades plenas cuando asfixió al niño, a pesar de tener características depresivas leves.

Los organismos que denunciaron los hechos fueron la Fiscalía y la Fundación Amigos de Galicia, que se presentaron como acusación particular sin el apoyo de la familia. Ésta decía estar en una situación demasiado comprometida y decidió no entrometerse.

La propia madre del fallecido y hermana del acusado mantuvo que su hermano sufrió un problema mental y pidió expresamente que las sesiones del juicio no tuviesen publicidad.

Lo único que se hizo público fue la lectura del veredicto, que pudieron compartir los medios de comunicación. Esta decisión fue adaptada por la Audiencia a petición de la Fiscalía y de la defensa del acusado, y con el beneplácito del jurado, para garantizar así la protección de la intimidad de la familia de la víctima, tal y como habían solicitado.

Durante las dos últimas semanas de enero de 2023 el jurado popular escogido para la celebración del juicio ha determinado que Santiago Cepeda es culpable del asesinato de su sobrino, un niño de tres años al que mató asfixiándolo en el baño de la casa familiar de Santiago de Compostela en septiembre del año 2020.

El caso se juzgó a puerta cerrada en la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña entre el 17 el 27 de enero y, después de casi dos días deliberando, finalmente el tribunal ha emitido el veredicto de culpabilidad.

El abogado de la defensa ha insistido en que se le¡ eximiera a su cliente de responsabilidad criminal porque el día que tuvieron lugar los hechos sufrió una crisis epiléptica que le impedía saber lo que hacía. Esgrimió un colapso neurológico abrupto, fruto de las secuelas que le dejó el tumor cerebral que padeció de niño, por el que fue operado varias veces entre los 12 y los 18 años.

Sin embargo, el jurado no ha dado por buena la versión de la defensa y ha concluido en su veredicto que no tenía afectadas sus capacidades en el momento de cometer el crimen. De este modo no habría ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad penal y el acusado está abocado a la máxima condena, la prisión permanente revisable.