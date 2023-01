Violencia de género, violencia machista y feminicidio: qué es cada término

Como consecuencia del aumento de crímenes machistas en los últimos meses el Ministerio de Interior junto a los de Igualdad y Justicia se han reunido de urgencia para tratar de parar esta lacra que afecta de forma estructural a la sociedad.

De esta manera, han acordado instaurar un protocolo de emergencia para controlar a los maltratadores reincidentes y proteger de forma mas eficiente a las mujeres que conviven con ellos.

Solo en 2023 cinco mujeres han sido asesinadas por esta causa y aunque se han dado otros casos en los que se ha hablado de violencia machista, luego no han sido considerados como tal.

En algunas ocasiones resulta confuso determinar si estamos ante un caso de violencia de género o de si es otro tipo de violento.

Esto es lo que ha pasado en el caso del crimen de Málaga, perpetrado durante la madrugada del 16 de enero cuando un hijo ha matado a su madre a golpes.

Quien se ha encontrado a la mujer ha sido su otra hija, más joven, que había llegado a las 9 de la mañana al domicilio para visitarla. La madre yacía muerta en el salón mientras su hermano estaba durmiendo en su dormitorio.

¿Se trata de un crimen machista? ¿Es un parricidio? Este artículo trata de arrojar un poco de luz sobre el significado de cada concepto.

Violencia de género

La violencia de género, tal y como está contemplada en la Ley 1/2004 de Violencia de Género, es la que se da de un hombre hacia una mujer cuando tienen o han tenido una relación afectiva o afectivo-sexual.

Es decir, si no se conocen de nada víctima y agresor, no se consideraría, en principio y según dicta la ley, violencia de género. Pero es muy común que en situaciones en las que víctima y agresor no se conocían también se hable de violencia de género, de ahí la confusión.

Violencia machista

Por ese mismo motivo, y para ampliar el concepto, se utiliza el término de violencia machista, que es la que se da desde un hombre hacia una mujer por el simple hecho de serlo, aunque no se conozcan previamente.

Casos como el de Laura Luelmo o Diana Quer fueron considerados como tales y se acabaron incluyendo dentro de las estadísticas. La violencia machista puede darse tanto en el ámbito privado como público y no tiene por qué implicar un daño físico. También se ejerce violencia de este tipo de forma psicológica o con otras formas de maltrato como la anulación, la ignorancia o el control.

Feminicidio

Según la Organización de Naciones Unidas, el feminicidio se refiere al asesinato intencionado de una mujer por el hecho de serlo, si bien se puede definir de un modo más amplio como cualquier asesinato de mujeres o niñas. En la mayoría de los casos quienes cometen los feminicidios son parejas o ex parejas de la víctima, pero siempre tiene que ser así. En los casos anteriores no tiene por qué haber un asesinato para que haya violencia. En el feminicidio, sí.

Parricidio

Cuando un hijo o hija mata a uno de sus padres estaríamos hablando de parricidio. La confusión viene cuando es un hijo (hombre) quien mata a su madre. En este caso, en principio, podría descartarse el móvil de género y el caso puede ser considerado un parricidio a menos que haya evidencias de odio por cuestiones de género.

Filicidio y violencia vicaria

Es el asesinato de un progenitor o progenitora hacia su hijo o hija. En muchas ocasiones estos brutales actos se cometen para hacer daño al cónyuge o exconyúge y padre o madre de los menores.

Cuando el filicidio lo comete el padre con el objetivo de hacerle daño a la madre, se considera un acto de violencia vicaria y esta tipificado como un tipo de violencia de género. La repercusión legal que tiene es la misma, da igual si el acto lo comete el padre o la madre, pero se ha nombrado como violencia vicaria para reconocerlo como otra de las formas de violencia contra las mujeres.