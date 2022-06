5 claves para un desayuno saludable

Todos los expertos en nutrición y médicos coinciden en que la primera comida de la mañana es muy importante y esencial para afrontar todo el día. Saltárselo es un gran error puesto que desequilibraremos a nuestro organismo. Al igual que no tomar alimentos sanos que tengan buenos valores nutricionales pueden llevarnos a que se produzcan enfermedades como el estreñimiento, la gastritis, las úlceras o la obesidad.

Lo primero que hay que eliminar son las comidas de productos industriales y procesados con muchas glucosa y grasas saturadas. Si bien es sabido que no hay que consumirlos de manera habitual, en la mañana no podemos ubicarlos. Su consumo hará que no tengamos los nutrientes suficientes para empezar la mañana y que nos de un bajón de azúcar horas después, por lo que tendremos que recurrir a café y estimulantes que tampoco son tan buenos.

También hay que evitar tomar alimentos que sean muy pesados para el estómago y hacerlo cuando nos entren las ganas de comer. Hay mucha discusión de cuánto tiempo debe de pasar desde que nos despertamos hasta que desayunamos. Pero en realidad cada cuerpo es un mundo distinto. Y habrá personas que su metabolismo necesite mas tiempo para comenzar a funcionar y les venga mejor comer 1 hora y media después, y otras al contrario y solo 20 minutos después.

Visto lo que no hay que hacer, los alimentos para desayunar saludables son los siguientes:

Cereales

La inclusión de cereales es esencial, sobre todo si son integrales. Los copos de avena son los mejores valorados así como los de maíz. Aportan mucha energía y sin glucosa innecesaria, por lo que nos hacen rendir mucho mejor durante la mañana. Además son una fuente de fibra muy importante y se digieren muy bien. También es importante incluir muesli, que ayuda al transito intestinal.

Frutos secos y aceite de oliva

Los frutos secos como las nueces, almendras o bellotas, poseen omega 3 y grasas vegetales necesarias para el día a día y son una fuente de proteína importante. Además el aceite de oliva en pan integral, ya sea tostado o no, es otra alternativa igual de saludable.

Productos lácteos

Es cierto que no está recomendado tomar leche y productos como queso, ya que son muy pesados para el estómago en la mañana y dificultan la digestión. En su lugar un yogur natural mezclado con copas de avena y miel es perfecto para la digestión, y se está consumiendo productos lácteos, tan necesarios.

Fruta fresca

Es imprescindible tomar alguna pieza de fruta en la mañana. Sobre todo por las vitaminas y sales minarles que nos aportan. Arándanos o fresas que se le pueden añadir a los copos de avena o yogurt, así como plátanos o trozos de manzana o pera. También se puede tomar en forma de batidos de zumo de naranja o piña, pero eso sí, siempre naturales y recién exprimidos, no embotellados debido a la cantidad de azúcares refinados que poseen.

Patés vegetales o humus.

Si se prefiere desayunar salado, se puede tomar patés vegetales o humus de garbanzos. También el cuscús o la quinoa son bienvenidos gracias a su gran fuente de proteína, pero siempre acompañados de alguna pieza de fruta o frutos secos después.