PP, Vox y Cs se borran de la comisión de vacunas del Congreso, que recibe a sus primeros comparecientes

El PP, Vox y Ciudadanos han confirmado que no participarán de la comisión del Congreso encargada de investigar la gestión de las vacunas contra el Covid, que este lunes recibe a sus primeros comparecientes. El motivo de este 'plante' es que PSOE y Unidas Podemos aprobaran, con el apoyo de sus socios, un listado de nombres en el que no figura ni la ministra de Sanidad, Carolina Darias, si su antecesor, Salvador Illa, ni tan siquiera el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

En la última reunión de la comisión, que preside el socialista Guillermo Meijón, los grupos parlamentarios pusieron en común las personas a las que cada uno quería citar para que desfilaran por la comisión. Sin embargo, sólo salieron adelante los comparecientes propuestos por el PSOE y Unidas Podemos puesto que el resto fueron desechados.

Esta decisión soliviantó tanto al PP como a Vox y Cs hasta tal punto que los dos primeros abandonaron la comisión con la advertencia de no volver mientras los dos socios del Gobierno persistieran en la idea de no aceptar nombres promovidos por la oposición.

Ciudadanos no lo hizo entonces pero sí ha resuelto no asistir a las próximas convocatorias de este órgano después de que haya quedado claro que la comisión no investigará a los cargos públicos y políticos que se pusieron de forma irregular la vacuna contra el Covid, un asunto con el que el partido naranja ha hecho batalla.

Cabe reseñar que fueron precisamente los escándalos de quienes se colaron al inicio de la campaña de vacunación contra el Covid los que llevaron a Más País-Equo y Compromís a solicitar en el Congreso la apertura de esta comisión de investigación el pasado mes de febrero.

Ya se orilló la investigación de los que se colaron

Sin embargo, nueve meses después y con el grueso de la población vacunada, el PSOE sostiene que lo importante es que la comisión se centre en conocer con detalle la estrategia de vacunación con el fin de aprender para futuras pandemias o crisis sanitarias, y no tanto en los casos puntuales. Una posición que comparte el PP, quien apunta además que la mayor parte de los políticos señalados han dimitido y han sido reprobados públicamente.

De hecho, el esquema de trabajo que la comisión aprobó hace unas semanas no incluía que se investigara a los responsables políticos que se vacunaron indebidamente pese a que Ciudadanos presentó una enmienda en este sentido. El plan sólo habla de que se analizarán las "incidencias reseñables" registradas durante el proceso de vacunación, una propuesta que los 'naranjas' rechazaron de plano.

Es por ello que el portavoz de Sanidad de Cs, Guillermo Díaz, decidió incluir en su lista de comparecientes a todos los políticos de uno y otro signo que vacunaron antes de tiempo así como al presidente de Murcia, Fernando López Miras, por ser ésta, según dijo a Europa Press, la comunidad donde se registraron más irregularidades. Pero sus nombres cayeron en saco roto, al igual que los que registraron el resto de partidos con representación parlamentaria.

"Es una tomadura de pelo"

Esa es la razón por la que el PP mantiene su intención de no hacer de "comparsa" en esta comisión, que considera "una tomadura de pelo" y "una burla absoluta" a la democracia instigada por Pedro Sánchez, al que acusa de "deslegitimar de origen una comisión de investigación" donde sólo se escuchará la voz del Gobierno, según denunció su portavoz de Sanidad, José Ignacio Echániz.

Parecidos argumentos esgrimen desde Vox y Ciudadanos, que tampoco se plantean acudir a este órgano parlamentario mientras que no se modifique la configuración de comparecientes, según apuntaron a Europa Press fuentes de ambas formaciones.

Nueve comparecientes esta semana

En concreto, el listado conjunto del PSOE y Unidas Podemos incluye una quincena de nombres, entre los cuales se encuentran responsables de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, del Instituto Carlos III y del Ministerio de Sanidad, representantes del Comité Científico Covid 19, de distintas fundaciones y sociedades científicas, así como de los responsables de la Estrategia de Vacunación de los gobiernos de Asturias y Extremadura, entre otros.

En concreto, el lunes desfilarán por la comisión María Jesús Lamas Díaz, directora de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS); César Hernández García, jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS); Agustín Portela Moreira, miembro del Comité Científico de la Covidd-19; Cristóbal Belda Iniesta, director del Instituto de Salud Carlos III; Fernando Lamata Cotanda, presidente de honor de la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM); y Juan López-Belmonte Encina, presidente de Farmaindustria.

Al día siguiente será el turno de Marta Moreno Mínguez, miembro de Corporate Affairs & Market Access Head de AstraZeneca Farmacéutica Spain; Sergio Rodríguez Márquez, presidente y director general de Pfizer España; Luis Díaz-Rubio Amate, director General de Janssen Cilag, S.A.