La confesión de un chino sobre los productos de sus bazares: "Para cosas importantes compramos a los españoles, duran más"

La revelación ha sacudido la percepción de muchos españoles sobre los populares bazares de productos económicos. Jiajun Yin, quien trabajó durante años en el negocio familiar, ha reconocido públicamente lo que muchos sospechaban pero nadie confirmaba: los propios comerciantes no confían en los artículos que venden en sus establecimientos. Esta confesión, realizada en el canal de YouTube 'Un chino y medio', ha generado un intenso debate sobre la calidad de los productos que se comercializan en estos establecimientos tan arraigados en el paisaje comercial español.

Durante una entrevista relajada con su compañero Lin (@chickenpapi), Jiajun no dudó en admitir una práctica habitual entre la comunidad de comerciantes: "Cuando queríamos comprar cosa de ferretería o algo serio para usarlo nosotros, íbamos al Brico Depôt o a otra marca y decíamos: 'Vamos a comprar a gente española, que nos durará más'", explicó entre risas, sin mostrar ningún reparo en reconocer esta realidad. El testimonio cobra especial relevancia al provenir de alguien que conoce el sector desde dentro.

La sinceridad de Jiajun llegó aún más lejos cuando abordó el tema de los electrodomésticos: "Voy a comprarme una tostadora, ¿la cojo del bazar? No, porque no va a funcionar bien. Ahora quizás sí, pero antes era una puta mierda, tío. Además, era muy caro". Estas declaraciones, realizadas a principios de 2025, confirman lo que muchos consumidores españoles han sospechado durante décadas sobre la durabilidad y fiabilidad de ciertos productos comercializados en estos establecimientos de bajo coste.

Historia y evolución de los bazares en España

Los bazares regentados por comerciantes chinos comenzaron a proliferar en España durante la década de los 90, convirtiéndose rápidamente en un fenómeno comercial sin precedentes. Conocidos popularmente como 'Todo a 100' (en referencia a las antiguas 100 pesetas), estos negocios revolucionaron el concepto de accesibilidad a productos cotidianos de todo tipo. Desde artículos de papelería hasta herramientas básicas, pasando por decoración y pequeños electrodomésticos, estos establecimientos ofrecían precios significativamente más bajos que los comercios tradicionales.

Aunque en los últimos años su presencia ha ido disminuyendo, especialmente en las grandes ciudades donde han sido reemplazados por cadenas de bajo coste más modernas, siguen formando parte fundamental del tejido comercial en muchas localidades españolas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2024 se registraron más de 8.500 establecimientos de este tipo en toda España, aunque la cifra representa un descenso del 15% respecto a 2019. La comunidad china en España ha sabido adaptarse a los cambios del mercado, diversificando sus negocios hacia otros sectores como la restauración especializada o el comercio electrónico.

Las razones detrás del emprendimiento chino en España

En su conversación, Jiajun también arrojó luz sobre los motivos que llevan a muchos inmigrantes chinos a establecer estos negocios al llegar a España. "Son los ámbitos más estables", explicó, añadiendo que una de las grandes ventajas del comercio minorista es que no exige un dominio perfecto del idioma. Esta barrera lingüística, especialmente relevante para la primera generación de inmigrantes, ha condicionado históricamente sus opciones laborales y empresariales.

Los expertos en migración y emprendimiento señalan que este patrón no es exclusivo de España. En países como Italia, Francia o Reino Unido se observan tendencias similares, donde las comunidades chinas han encontrado en el pequeño comercio una vía de integración económica. Un estudio publicado por la Universidad Complutense de Madrid en marzo de 2025 revela que el 78% de los inmigrantes chinos que llegan a España considera abrir un negocio propio como su principal objetivo a medio plazo, frente al 42% de otros colectivos migrantes.

La transformación del modelo de negocio

La confesión de Jiajun sobre la calidad de los productos refleja también una evolución en el propio modelo de negocio. Si bien en sus inicios estos bazares se caracterizaban por ofrecer artículos de dudosa durabilidad a precios imbatibles, la creciente competencia y la mayor exigencia de los consumidores españoles han forzado una transformación gradual. Muchos establecimientos han mejorado significativamente la calidad de su oferta en los últimos años, incorporando marcas reconocidas o productos con garantías más amplias.

La digitalización también ha impactado en este sector tradicionalmente analógico. Según la Asociación de Comerciantes Chinos en España, a finales de 2024 aproximadamente el 35% de estos negocios ya contaba con algún tipo de presencia online, ya sea a través de redes sociales o plataformas de venta electrónica. "Ahora los jóvenes como yo estamos introduciendo nuevas ideas en los negocios familiares", explicó Jiajun, representando a una segunda generación que combina el conocimiento del mercado español con la tradición emprendedora de sus padres.

Percepción y realidad de la calidad

La sincera admisión de Jiajun sobre la calidad de los productos vendidos en su propio negocio familiar plantea interesantes cuestiones sobre la relación entre precio y durabilidad. Un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publicado en enero de 2025 analizó la durabilidad de productos similares adquiridos en bazares y en tiendas especializadas. Los resultados mostraron que, en promedio, los artículos de ferretería comprados en bazares tenían una vida útil un 62% menor que sus equivalentes de marcas reconocidas, aunque su precio era entre un 70% y un 85% inferior.

Esta realidad, ahora confirmada por un insider del sector, no sorprende a los expertos en consumo. "Existe una correlación directa entre precio y durabilidad en la mayoría de categorías de producto", explica María Fernández, analista de mercado de la consultora Nielsen en España. "Lo interesante del testimonio de Jiajun es que confirma que los propios vendedores son perfectamente conscientes de esta relación y actúan en consecuencia cuando son ellos los consumidores", añade la experta.

El canal 'Un chino y medio', que ya supera los 150.000 suscriptores en YouTube, se ha convertido en una ventana privilegiada para conocer la realidad de la comunidad china en España. A través de conversaciones sinceras como esta, Lin y Jiajun están contribuyendo a derribar estereotipos y a mostrar las complejidades de un colectivo que, pese a su larga presencia en nuestro país, sigue siendo en muchos aspectos desconocido para la mayoría de los españoles. La transparencia sobre las prácticas comerciales puede ayudar a establecer una relación más honesta entre vendedores y consumidores, beneficiando en última instancia a ambas partes.