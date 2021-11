Un mechón de pelo confirma la existencia de descendientes vivos de Toro Sentado, el gran jefe sioux

Confirmado. Hay descendientes del gran Toro Sentado. La confirmación fue posible gracias a un nuevo método para analizar linajes familiares utilizando fragmentos de ADN antiguos, desarrollado por un equipo de científicos dirigido por el profesor Eske Willerslev de la Universidad de Cambridge y el Centro de Geogenética de la Fundación Lundbeck. Los resultados se publican este miércoles en la revista Science Advances .

La técnica busca ADN autosómico en los fragmentos genéticos extraídos de un mechón de pelo. Dado que heredamos la mitad de nuestro ADN autosómico de nuestro padre y la mitad de nuestra madre, esto significa que las coincidencias genéticas se pueden verificar independientemente de si un antepasado está en el lado paterno o materno de la familia.

Se comparó el ADN autosómico de un mechón del líder Lakota Sioux Toro Sentado con muestras de ADN de Ernie Lapointe y otros Lakota Sioux. La coincidencia resultante confirma que Lapointe es el bisnieto de Toro Sentado y su descendiente vivo más cercano.

"El ADN autosómico es nuestro ADN no específico de género. Logramos ubicar cantidades suficientes de ADN autosómico en la muestra de cabello de Toro Sentado y compararlo con la muestra de ADN de Ernie Lapointe y otros Lakota Sioux, y nos complació descubrir que coincidía", dijo el profesor Eske Willerslev en el Departamento de la Universidad de Cambridge. of Zoology and Lundbeck Foundation GeoGenetics Center, autor principal del informe.

Un orgulloso biznieto

"A lo largo de los años, muchas personas han tratado de cuestionar la relación que mis hermanas y yo tenemos con Toro Sentado", asegura Ernie Lapointe.

Lapointe cree que los huesos de Toro Sentado se encuentran actualmente en un sitio en Mobridge, Dakota del Sur, en un lugar que no tiene una conexión significativa con Toro Sentado y la cultura que él representaba. También le preocupa el cuidado de la tumba. Hay dos sitios de entierro oficiales para Toro Sentado, en Fort Yates, Dakota del Norte y Mobridge, y ambos reciben visitantes.

Con evidencia de ADN para respaldar su afirmación de un linaje, Lapointe ahora espera volver a enterrar los huesos del gran líder nativo americano en un lugar más apropiado.

La nueva técnica se puede utilizar cuando se dispone de datos genéticos muy limitados, como fue el caso en este estudio. El trabajo allana el camino para pruebas de ADN similares de la relación entre muchas otras figuras históricas muertas hace mucho tiempo y sus posibles descendientes vivos.

La técnica también podría usarse para responder preguntas importantes basadas en ADN humano antiguo que anteriormente podría haberse considerado demasiado degradado para analizar, por ejemplo, en investigaciones forenses.

"En principio, puedes investigar a quien quieras, desde forajidos como Jesse James hasta la familia del zar ruso, los Romanov. Si hay acceso a ADN antiguo, que generalmente se extrae de huesos, cabello o dientes, se pueden examinar de la misma manera", explica el investigador Eske Willerslev.

Los científicos tardaron 14 años en encontrar una forma de extraer el ADN utilizable del mechón de 5-6 cm de pelo de Toro Sentado. El cabello estaba extremadamente degradado, después de haber estado almacenado durante más de un siglo a temperatura ambiente en el Museo Smithsonian de Washington antes de ser devuelto a Lapointe y sus hermanas en 2007.

La técnica difiere de los enfoques tradicionales para el análisis de ADN, que buscan una coincidencia genética entre el ADN específico en el cromosoma Y transmitido por la línea masculina o, si la persona muerta hace mucho tiempo era mujer, el ADN específico en las mitocondrias transmitido de una madre a otra. su descendencia. Ninguno de los dos es particularmente confiable, y en este caso ninguno podría usarse, ya que Lapointe afirmó estar relacionado con Toro Sentado por parte de su madre.

El líder Toro Sentado

Tatanka-Iyotanka, más conocido como el líder nativo americano y líder militar Toro Sentado (1831-1890), dirigió a 1.500 guerreros Lakota en la Batalla de Little Bighorn en 1876 y acabó con el general estadounidense Custer y cinco compañías de soldados. La hazaña empapada de sangre, también conocida como 'la batalla de la hierba grasienta', simbolizará para siempre la resistencia de los nativos americanos al insaciable apetito del hombre blanco por la construcción de un imperio. Toro Sentado fue asesinado en 1890 por la "Policía India", actuando en nombre del gobierno de los Estados Unidos.