El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decretado este viernes la clausura de los prostíbulos de la región durante las 24 horas del día, que se hará efectiva en la medianoche del próximo domingo, 23 de agosto. Es una de las medidas que el Consejo de Gobierno extraordinario ha adoptado con el objetivo de frenar la expansión del coronavirus en Castilla-La Mancha, tal y como ha informado en rueda de prensa el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz.

En este sentido ha resaltado que, como había establecido ya el Gobierno de España, se llevará a cabo el cierre de todo el ocio nocturno, también durante el día, de manera que no podrán abrir discotecas, salas de baile y todos aquellos lugares donde la principal entrada de personas se produce durante la noche.

No obstante, ha precisado que las salas de alterne o prostíbulos también permanecerán cerrados durante todo el día, con independencia de la licencia de actividad con la que operan.

Cataluña cierra los prostíbulos con una resolución de establecimientos con anexos

El Departamento de Salud catalán ha dado este viernes por cerrados los prostíbulos con la resolución que publicó en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) que prorrogó sin fecha el cierre de discotecas, karaokes, bares musicales, salas de baile y de fiestas y "establecimientos públicos con reservados anexos".

Aunque la resolución, que entró en vigor el jueves firmada por la consejera de Salud, Alba Vergés, se publicó para adoptar en Cataluña las medidas aprobadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en ella se incluyeron los establecimientos públicos "con reservados anexos" en alusión implícita a los prostíbulos, han explicado fuentes de Salud.

La resolución de la Generalitat revisaba las actividades de ocio que tienen que permanecer cerradas y establecía la tipología de licencias que engloban las diferentes actividades recreativas y los establecimientos afectados, que pese a no mencionar explícitamente los locales donde se ofrece sexo, incluye "los establecimientos públicos con reservados anexos". Con esta resolución, Salud prorrogó sin una fecha precisa la suspensión de la apertura al público de los locales.

Carta de Irene Montero

Precisamente la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha remitido una carta a las comunidades autónomas para el cierre de los prostíbulos y lugares de alternes con motivo del coronavirus, en línea con las restricciones establecidas a bares, discotecas y locales de ocio.

"Que no demos tregua a la explotación sexual, que no demos tregua a esa industria proxeneta que siempre permanece en la impunidad y en la absoluta opacidad. Se habla mucho de los derechos de las mujeres en contexto de prostitución pero no de las cifras de negocio", recuerda.