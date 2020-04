El mundo roza el millón de casos de coronavirus y las 50.000 muertes

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avisado de que este viernes se va a alcanzar el más de millón de personas contagiadas con el nuevo coronavirus y las 50.000 muertes por esta causa.

Durante la inauguración de la segunda reunión de la denominada Misión de la OMS contra la Covid-19, Tedros ha recordado que el nuevo coronavirus ha evidenciado las "debilidades e inequidades" de los sistemas sanitarios y sociales, la "falta de preparación" y las "brechas" que existen en las cadenas de suministro y de otros sistemas esenciales.

Tedros ha subrayado la importancia de ofrecer nuevas estrategias para las regiones que no cuentan con agua potable o que viven en condiciones de hacinamiento, ya que en ellas no se pueden llevar a cabo las medidas de higiene de manos y distanciamiento físico. "En las regiones más pobres los efectos pueden ser aún más graves y duraderos. Por ello, pedimos a los gobiernos que proporcionen una red social para que las personas más vulnerables tengan acceso a alimentos y materiales esenciales mientras dure la pandemia", ha apostillado.

Por otra parte, el director general de la OMS ha señalado que 74 países ya se han sumado al programa Ensayo Solidario, en el que se están evaluando posibles tratamientos para la Covid-19 y que ya cuenta con la participación de más de 200 pacientes.

El coronavirus es ya la tercera causa de muerte en EEUU

Los datos recabados por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) muestran que, en tal solo un mes, el coronavirus se ha convertido en la tercera causa de muerte en el país, que cuenta ya con 5.148 fallecidos a causa de la pandemia.

La Covid-19 mata a una media de 748 personas al día en EEUU, una cifra que sólo se ve sobrepasada por enfermedades cardiovasculares (1.774 muertos diarios) y el cáncer (1.641 diarios).

El presidente, Donald Trump, alertó el martes de que la Casa Blanca estima que, en el mejor escenario, podrían morir entre 100.000 y 240.000 personas en el territorio estadounidense por coronavirus. "Esto puede convertirse en un infierno de dos semanas", afirmó el magnate".

Reino Unido se acerca a los 3.000 muertos tras sumar 569 en un día

Las autoridades de Reino Unido han confirmado este jueves al menos 569 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas, un nuevo récord diario que eleva la cifra provisional de víctimas de esta pandemia hasta casi las 3.000, en su gran mayoría en Inglaterra. La cifra de infectados ha seguido aumentando hasta superar los 33.700, después de sumar en un día más de 4.200 casos.

Entre quienes se han contagiado en Reino Unido está el primer ministro, Boris Johnson, que sigue mostrando síntomas leves y no tiene previsto abandonar el aislamiento. Johnson ordenó el 23 de marzo a la población que se quedara en sus casas, después de que en las semanas previas se mostrase reacio a este tipo de medidas. Para un 56% de los británicos, las medidas del Gobierno han llegado demasiado tarde, según un sondeo.

Alemania: su sanidad pública, a prueba

La dinámica de contagios pone a prueba la robustez de la sanidad pública de Alemania, país que afronta la pandemia como un desafío nacional, pero con variaciones en la forma de combatirla entre sus 16 Länder. Por primera vez se superaron este jueves los 6.000 contagios en un solo día -6.156, según datos del Instituto Robert Koch (RKI), competente en la materia-. La cifra de víctimas mortales verificadas en las últimas 24 horas se situó en 140.

En total son 73.522 contagios los certificados por el RKI, mientras que el número de muertos asciende a 872. La universidad estadounidense Johns Hopkins, con un método de compilación de datos más dinámico, eleva los contagios a 77.981 y los muertos en 931. La buena noticia es que hay 19.175 pacientes recuperados. Y que la curva parece estar aplanándose un poco, aunque desde el RKI se insiste en que esa señal es aún demasiado leve y hay que esperar a una tendencia positiva estable.

Alemania, con 82 millones de habitantes, es el quinto país con más contagiados del mundo, tras Estados Unidos (215.417), Italia (110.574), España (104.118) y China (82.381), según la Johns Hopkins. Está entre los países mejor equipados para una situación como la presente. Tenía ya antes de la pandemia 28.000 camas para cuidados intensivos, ampliadas ahora a 40.000 entre reestructuraciones hospitalarias y nuevas instalaciones.

La prohibición de las visitas a residencias de ancianos estuvo entre las primeras medidas adoptadas, pero se registraron cifras inusualmente altas de muertes. Solo en un centro de Wolfsburgo (Baja Sajonia) se han verificado 22 víctimas mortales en una residencia. Ello supone la mitad del total de muertes por Covid-19 en ese Land del centro del país.

Rusia: Putin declara no laborables todos los días de abril

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró no laborables todos los días hasta el 30 de este mes para contener la propagación del coronavirus. "He tomado la decisión de prorrogar el régimen de días no laborables hasta fin de mes, es decir, hasta el 30 de abril inclusive. Subrayo, los trabajadores conservan sus salarios", dijo Putin en un mensaje televisado a la población.

El Gobierno ruso ha prometido ayudas financieras a las empresas para que puedan pagar a sus empleados. Putin, que ya había declarado no laborables los días del 30 de marzo al 3 de abril, explicó que la amenaza se mantiene y que los especialistas consideran que el pico no ha sido superado. "Esta semana y el régimen de autoaislamiento de muchas regiones nos permitieron ganar tiempo para adoptar medidas preventivas y movilizar a las autoridades, incrementar los recursos y fortalecer los sistemas sanitarios", dijo.

En Rusia se han diagnosticado 3.548 casos de Covid-19, 771 más que el día anterior -el mayor incremento de una jornada a otra hasta ahora-, de los que 2.475 se han registrado en Moscú, donde se han producido 19 de los 30 fallecimientos por coronavirus registrados en todo el país.