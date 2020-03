Andalucía suspende las clases por el coronavirus desde el lunes 16 de marzo

La Junta de Andalucía ha decretado la suspensión de las clases en las guarderías, colegios, institutos y universidades desde el lunes 16 de marzo como medida preventiva ante la rápida propagación del coronavirus por todo el país. Así lo ha anunciado el presidente andaluz, Juanma Moreno, en una declaración institucional que ha mantenido, desde el palacio de San Telmo, pasadas las 20:40 horas de este jueves.

El Consejo de Ministros ya había acordado en una reunión extraordinaria un paquete de medidas con el que se flexibiliza el calendario escolar y las clases no presenciales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado que es una medida tendente a homogeneizar todo el país, después de que Cataluña, Galicia, Murcia y Castilla-La Mancha decidieran una suspensión que corresponden a las comunidades autónomas. Con anterioridad, los colegios y facultades se habían cerrado en las zonas de contención reforzada, entre éstas, Madrid. Ahora se extiende a toda España.

"Es imprescindible que todos asumamos nuestra responsabilidad", alerta el presidente Juanma Moreno

La medida sobre las clases se prolongará durante, al menos, dos semanas. El Gobierno andaluz ha dejado libre el día de mañana viernes para que los padres y madres cuenten con un pequeño colchón para planificar la vida familiar a partir de ahora. En Andalucía hay 1,8 millones de escolares, de ahí que las medidas tengan efectos muy notables en las familias que tendrán que alternar el cuidado de los hijos con la vida laboral durante 15 días. Juanma Moreno ha justificado esta decisión como la mejor manera de seguir las recomendaciones realizadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. A diferencia de otros presidentes autonómicos, el andaluz ha eludido las críticas al socialista, ha prometido lealtad institucional y ha subrayado que estas medidas están en consonancia con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

La Junta también cierra todos los centros de días de mayores, ya que constituyen el principal grupo de riesgo de la población. Ya este jueves cerraron las puertas los antiguos hogares de pensionistas, y ahora se extiende la medida a los centros donde reciben asistencia. También se clausuran centros asistenciales de discapacitados y de drogodependientes. La Consejería de Cultura ha suspendido todos los eventos convocados y también echa el cerrojo a sus museos. De modo paralelo, y por recomendación del Gobierno central, también se suspenden todas las concentraciones y manifestaciones hasta el 31 de marzo. Esto no afecta, de momento, a las fiestas populares de la Semana Santa.

"El principal objetivo del Gobierno andaluz es proteger a toda la población en materia de salud pública, con especial atención a la población de riesgo y a los magníficos profesionales que los atienden", ha indicado Moreno.

Juanma Moreno ha defendido la gestión de su Gobierno desde el mes de enero. Fue el día 27, uno antes de que se detectase la primera infección, cuando se comenzaron a tomar medidas. Hasta ahora, se habían cerrado los hogares de pensionistas, se ha reforzado el sector sanitario y se están limpiando las estaciones de autobuses, marítimas y de metro. El Consejo de Gobierno de la Junta vuelve a reunirse este viernes y no se descartan nuevas medidas. Juanma Moreno ha subrayado que todas éstas, y las que vengan, no serán suficientes si cada uno de los andaluces no asume sus propias responsabilidades. De momento, éstas consisten en lavar de modo constante las manos, guardar distancias de seguridad, proteger en sus residencias a los más mayores y comunicar con Salud si se sienten los síntomas o si se ha estado con personas infectadas.

"El Gobierno andaluz -ha indicado el presidente- va a poner todos los medios para atajar la epidemia. Apelamos a la calma y a la responsabilidad. Vamos a superar esta crisis. Aún no puedo decirles cuándo, pero sí puedo decir una cosa: dependerá de la unión de todos que lo consigamos cuanto antes".

El número de casos detectados por coronavirus asciende en la comunidad a 158 personas, medio centenar más que el jueves pasado. Aunque la incidencia es aún menor que en Madrid, La Rioja y País Vasco, la progresión de las últimas horas es preocupante. Málaga sigue siendo el principal foco de la infección, debido al trasiego más alto que hay en esta provincia de personas de otras zonas de España y de Italia.

El comité de crisis ejecutivo de seguimiento de situaciones especiales de la Junta se ha reunido en la tarde de este jueves, por segunda vez en 24 horas. Tras la del miércoles, el Gobierno andaluz no consideró oportuno adoptar la medida del cierre escolar. Ahora, y en función de las decisiones de Moncloa, ha ampliado la cartera de restricciones.

El presidente andaluz ha dicho que "todos podemos confiar en la sanidad pública andaluza, el objetivo es parar el contagio, pero es imprescindible que todos asumamos nuestra responsabilidad".