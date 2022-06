Cuidado con cargar tu móvil en lugares públicos

La mayoría de las personas tenemos una obsesión de la que puede que no seamos conscientes y es mantener nuestro teléfono móvil con batería. Muchas personas ya salen a la calle con un cargador portátil para evitar que esto ocurra. No obstante, si no disponemos de un cargador portátil, siempre podemos salir con el cargador encima y pedir en algún bar o cafetería si podemos cargar un rato nuestro dispositivo.

Ahora podemos encontrarnos cargadores públicos, ya sea en el autobús o en el metro. También están disponibles en las estaciones o centros comerciales, para nosotros es una buena opción tener facilidades para que nuestro smartphone no se quede sin batería. Posiblemente cargar nuestro móvil en el primer enchufe público que encontremos no sea una gran idea.

La empresa de ciberseguridad Kaspersky, ha detectado que se puede infectar un móvil en cuestión de minutos a través de puertos USB fabricados para transmitir información a la vez que cargan. No es lo mismo un enchufe que una entrada USB de carga, esta última cada vez se suele ver más.

La mayoría de los espacios públicos podemos encontrar puertos seguros, pero también es posible que alguien haya instalado una entrada solo con la idea de hacerse con los datos del móvil que se conecte, según Business Insider España. Esto es un gran problema, ya que cada día hay más personas que controlan sus finanzas desde el móvil.

¿Qué peligro tienen los enchufes públicos?

Como ya hemos dicho anteriormente, el peligro se encuentra en que pueden hacerse con nuestros datos en unos minutos, algo que muy parecido a lo que puede pasar en un cajero automático con nuestra tarjeta de crédito.

El modus operandi de los ciberdelincuentes es instalar un dispositivo que, a través de una señal wifi emita los datos de nuestro teléfono móvil. Este se puede colocar encima o debajo del enchufe en cuestión, de tal modo que la víctima no lo visualice y así poder hacerse con todos nuestros datos.

La mejor manera de evitar esta situación es no utilizarlos, pero si se trata de una emergencia y una necesidad podemos utilizarlos apagando nuestro móvil previamente o seleccionando el los ajuste el modo de "solo carga".

Desde Business Insider España detectaron al menos 8 espacios en los que se debe desconfiar: