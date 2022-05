¿Qué son los AirTag y porqué quieren prohibirlos en algunos países?

El pasado año, Apple presentó un nuevo producto llamado AirTag. Este producto consiste en unas chapas inteligentes que se adhieren a los objetos para facilitar su localización. Con AirTag se puede localizar cualquier objeto en caso de pérdida, siempre y cuando lleve esta etiqueta encima.

Puede colocarse en cualquier tipo de objeto como mochilas, llaves, carteras o incluso mascotas. Cada una de estas chapas emite una señal que es registrada por cualquier dispositivo de Apple que tengamos y esté conectado a Internet. Un iPhone, Apple Watch, iPad o Mac puede localizar los objetos, ya que estos productos crean una red de búsqueda que permite localizar el objeto que se ha extraviado.

El sistema de localización de los AirTags sorprende mucho a los usuarios, ya que es muy preciso. Estos objetos también pueden ser localizados sin la señal que emite a los productos Apple. Emiten una señal especial que puede ser identificada por los iPhone 11, 12 y 13, ya que estos dispositivos tienen un chip especial llamado U1 que permite localizar objetos cercanos.

En un principio los AirTags no pueden ser utilizados para espiar, si alguien nos coloca este dispositivo, nuestro iPhone o producto de Apple lo detectará y nos enviará una notificación a nuestro dispositivo. La cuestión es que, si no tenemos algún producto de Apple no podremos detectar si alguien nos está espiando.

¿Porqué quieren prohibir los airtag en algunos países?

A lo largo de los últimos meses, no han dejado de salir noticias y denuncias sobre el AirTag. Se está utilizando para seguir a personas a sus puestos de trabajo e incluso para robar vehículos. Esto es debido al gran funcionamiento de este artículo y la localización tan precisa que ofrece.

El ejemplo más claro lo encontramos en Alemania, donde se ha localizado una agencia secreta de espionaje a través de un AirTag. Aunque este aparato se utiliza para el robo de vehículos, el uso que se le está dando ahora es para acosar a personas y seguirlas sin que éstas se den cuenta.

Al ser una situación tan desconcertante, en países como Estados Unidos ya se está proponiendo prohibir estos artilugios, ya que el uso que se les está dando no es el original.