Cuidado con los remedios para curar un orzuelo

La vista y el estado de nuestros ojos es muy importante, ya que la mitad de la información que recibimos de lo que nos rodea llega a través de ellos. Sin embargo, las visitas al oftalmólogo no se hacen de forma periódica o se consulta para prevenir, sino que se acude al especialista cuando ha surgido el problema.

¿Qué es un orzuelo?

Uno de los problemas más comunes es el orzuelo, que no es otra cosa que la inflamación de una de las glándulas sebáceas situadas en el borde del párpado, que se manifiesta como una pequeña protuberancia sensible al tacto en su parte interna o externa. Son bastante comunes, pueden aparecer en personas de todas las edades y, por regla general, no interfieren en la visión. Normalmente afectan a un solo ojo, aunque se puede padecer orzuelos en ambos ojos o más de un orzuelo en el mismo ojo.

Síntomas del orzuelo

Las señales de que se padece de un orzuelo pasan por el enrojecimiento, la sensibilidad en el área afectada, la hinchazón y por supuesto el dolor. Dependiendo de su gravedad, un orzuelo puede afectar a una parte del ojo o a su totalidad, pero no suelen provocar problemas de visión.

Los remedios poco recomendables

Aún hoy en día se mantienen entre las creencias y tradiciones populares asociadas a la cura del orzuelo que carecen de base científica y no resultan eficientes: