Descubren una extensa red de trampas para pescado que dio origen a la civilización maya

Del Creciente Fértil hasta el Nilo, el origen de las mayores civilizaciones ha estado casi siempre ligado al agua. También habría contribuido al desarrollo del Imperio Maya, según un artículo publicado en la revista Science Advances. Investigadores de la Universidad de New Hampshire han descubierto una infraestructura a gran escala para la captura de peces en el Santuario de Vida Silvestre Crooked Tree (CTWS), el humedal continente más grande de Belice. Esta red de trampas habría sido construida por los cazadores-recolectores.pescadores del período Arcaico Tardío, que continuaron utilizando los descendientes mayas durante el Formativo, entre el 2.000 a. C. y el 200 d. C. aproximadamente.

Hasta ahora se ha atribuido el surgimiento de las civilizaciones precolombinas a la intensificación agrícola en Mesoamérica durante el período Formativo, pero este hallazgo revela la dependencia de algunos grupos de la recolección masiva de recursos acuáticos. Gracias a la utilización de drones e imágenes de Google Earth, los investigadores descubrieron una vasta red de vertederos lineales para peces hechos con materiales como rocas, juncos, tierra y madera. A través de la datación por radiocarbono, concluyeron que estas pesquerías son mil años anteriores a otras similares halladas en la Amazonía boliviana o Zambia, en África.

Capturas gracias a los ciclos de lluvias e inundaciones

Los humedales son uno de los ecosistemas más productivos del mundo, con grandes beneficios tanto para el medio ambiente como la salud humana. Se trata de ricos depósitos de biodiversidad biológica que proporcionan pescado, fibra o agua dulce a las comunidades. En concreto, existen evidencias arqueológicas de casi 10.000 años de ocupación continua en el CTWS de Belice, que contiene peces, moluscos, plantas y aves acuáticas. Durante la temporada de lluvias e inundaciones, se convierten en un lugar atractivo para el desove de los peces y, por tanto, en un importante caladero.

Imágenes por satélite de los tres canales excavados por los investigadores. / Universidad de New Hapshire

Los investigadores excavaron tres canales en el CTWS que se encuentran en "una variedad de entornos, desde marismas estuarinas y ríos hasta humedales y llanuras aluviales de sabana". Estos tienen formas variadas, aunque compartían el objetivo de guiar el flujo de las aguas de las inundaciones hasta estanques para la captura masiva de peces.

Un cambio climático incentivó esta infraestructura

Este estudio demuestra un nuevo avance en la creciente evidencia arqueológica de que fueron los recursos de las llanuras aluviales, y no la agricultura del maíz, lo que permitió el sedentarismo y el surgimiento de la civilización maya en las Tierras Bajas de Mesoamérica. Los arqueólogos revelan que la existencia de una sequía que comenzó en el 2.200 a. C. y se prolongó durante siglos, pudo ser lo que impulsó a las poblaciones del Arcaico a construir estas trampas para peces en el CWTS y otros humedales.

"Tanto las condiciones ambientales como las sociales probablemente alentaron reuniones sociales cada vez más grandes y festejos comunitarios en el CTWS y posiblemente en otros lugares", concluyen los investigadores y añaden, "la cosecha masiva de peces en estos ambientes de humedales y lagunas sirvió como una fuente primaria de alimento capaz de sustentar poblaciones considerables y residencia semipermanente en las poblaciones mayas precolombinas del Arcaico Tardío y, en última instancia, completamente sedentarias en tiempos Formativos".