En qué condiciones se puede ir de una provincia a otra en las distintas fases

Nos encontramos en plena fase 0 desde el 4 de mayo, donde ya podemos salir a pasear, hacer deporte o encargar comida e ir al establecimiento a recogerla. Incluso podemos ir a las peluquerías pidiendo cita previa y llevando mascarilla.

Estos periodos de desescalada cuentan con unas fechas orientativas que solo se cumplirían si todos los criterios se van consiguiendo. Así, la fase 1 y sucesivas irán comenzando en las zonas territoriales en el bien entendido que se ha superado las etapas anteriores.

La primera fase, pues, comenzaría el 11 de mayo; la fase 2 el 25 de mayo; y la fase 3 el 8 de junio. La llamada transición hacia una "nueva normalidad" podría concluir, si todo va bien, a finales del mes de junio.

¿Cuándo podremos viajar de una provincia a otra?

Por regla general, no se permitirán los desplazamientos entre provincias hasta que no finalice el proceso, esto es, una vez terminada la fase 3. No obstante, de ser el caso, podrán realizarse estos desplazamientos por causas justificadas, como trabajo presencial inevitable, o alguna otra causa de fuerza mayor debidamente justificada.

¿Y si tengo una segunda residencia?

Tal y como se contempla en el plan de transición, las visitas a segundas residencias dentro de la provincia en la que se ubica el domicilio habitual estarán permitidas a partir de la fase 2. Si la segunda residencia se encuentra en otra provincia, podremos ir una vez finalizada la fase 3.

¿Visitas a familiares?

Desde el 11 de mayo, al entrar en fase 1, se permitirán las visitas a familiares o amigos dentro de una vivienda siempre que se encuentre en una misma provincia. Para ello deberá haber un máximo de 10 personas con las medidas y distancia de seguridad correspondientes.

En caso de que esos familiares vivan en una provincia diferente, este viaje no podrá producirse hasta finales de junio como mínimo, siempre y cuando hayan superado ambos territorios la fase 3.

Modo de transporte

Si estos viajes -provinciales e interprovinciales- se realizan en transporte público, es obligatorio el uso de mascarilla. Si se utiliza el transporte privado, se deberá viajar una persona por fila del vehículo salvo que compartan domicilio. En ese caso, si forman parte de la misma unidad familiar, no implicaría limitaciones más allá de las plazas disponibles del vehículo.