Un detenido por retener a su madre en Madrid después de que la policía tuviera que realizar dos disparos.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por retener y amenazar a su madre en su domicilio de Carabanchel, una detención que se ha producido después que agentes de la Policía Nacional hayan tenido que realizar dos disparos dado que el ya detenido se abalanzó hacia ellos, ha informado la Jefatura Superior de Madrid en un comunicado.

Los hechos han sucedido sobre las 09:20 de este viernes. Los policías pertenecientes al Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) han accedido a la vivienda y se han encontrado a este varón, con dos cuchillos, quien se ha abalanzado contra ellos con intención de agredirles.

Uno de los agentes ha tenido que realizar dos disparos para repeler la agresión, llegando a impactarle en zonas no vitales. Inmediatamente, los policías le han realizado un torniquete y han solicitado asistencia sanitaria urgente.

Tras ser asistido, el agresor ha sido trasladado al centro hospitalario estabilizado y fuera de peligro. Allí se ha procedido a su detención como presunto responsable de los delitos de quebrantamiento de medida cautelar y atentado contra agente de la autoridad.