Un leonés sale en la foto del DNI con un palillo en la boca

Sergio Álvarez, es un joven leonés que ha saltado a la fama en la prensa y en las redes sociales por un hito histórico: sentirse orgulloso de su foto en el DNI. ¿Cuál es el hito? Conseguir salir en la forografía del carné con un palillo en la boca. Así es, han leído bien, con un palillo en la boca. La foto es viral y en las principales redes sociales se le ha apodado como Palilloman.

"Es muy gorda la que lié parece que ha triunfado la foto", ha afirmado sorprendido por la repercusión que ha tenido al periódico digital Leonoticias.

En una entrevista al joven en citado medio comenta como sucedió todo. La historia empezó como suelen empezar este tipo de acontecimientos: "A que no hay huevos de...". En el momento que tenía que renovar el carné de identidad, la tía del joven, conocedora de su afición por llevar el palillo en la boca exclamó: "Acuérdate de quitar el palillo anda...". Ante esto su tío y su hermano le propusieron el tan común en el género masculino: "No hay huevos a hacerte el DNI con el palillo en la boca". A esto le siguió la tan habitual respuesta ante ese "no hay huevos": "Os apuesto una cena a que lo consigo". Y así fue

La normativa en teoría no permite este tipo de fotografías. En las indicaciones previas a sacarse el DNI, la Policía Nacional indica que ha de ser "una fotografía reciente tomada de frente con la cabeza totalmente descubierta y sin gafas de cristales oscuros o cualquier otra prenda que pueda impedir o dificultar la identificación de la persona". Pero ¿entra un palillo en este tipo de prendas que impiden salir en las fotos? ¿Fue un despiste de la persona encargada de dar curso al DNI? ¿un pacto entre funcionario y civil? No lo sabemos, el caso es que Palilloman ya tiene su DNI palillo en boca.