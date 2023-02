Los devastadores efectos del terremoto en Turquía inundan las redes

Los devastadores terremotos que han sacudido este lunes Turquía y Siria siguen acumulando fallecidos y heridos con cada nuevo balance. Miles de personas han perdido la vida y otros muchos más se han quedado literalmente en la calle, con miles de edificios dañados y cientos derrumbados total o parcialmente.

En estas primeras horas de la catástrofe, las redes sociales se han llenado de muestras de apoyo y de condolencias, pero también de vídeos espeluznantes con los que los afectados han compartido la magnitud del desastre y el pánico que han vivido en primera persona y que a su vez han sido replicados por ciudadanos y líderes de todo el mundo.

aerial images from #Turkey post the massive #Earthquake today Just heartbreaking pic.twitter.com/WQBbwnLBF8

My sympathies to the people of Turkey who suffered in the horrible earthquake. It is a devastating tragedy. pic.twitter.com/Dn7ErruNfx