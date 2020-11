La historia viral de Elena Cañizares, la enfermera con Covid presionada por sus compañeras para que se vaya del piso

"Que tienes coche, que te coges tus cosas y te vas a la casa de tus padres y no propagas nada. Infectas lo mismo que si te quedas en el piso e infectas a todo el piso. Estás siendo egoísta...". Éste es sólo uno de los reproches que forman parte de la historia que Elena Cañizares ha decidido hacer pública en Twitter, una historia que se ha convertido en viral en horas, llegando a ser trending topic mundial.

...de piso se fueron a sus pueblos para el finde. Les informo que me han dado el positivo, me dicen en videollamada que me debería ir a mi pueblo con mis padres (de más de 60 años, uno infartado y otra con hipertensión) para que ellas, cuando acaben la... — Elena Cañizares Aparicio (@elenacanizares_) November 22, 2020

Elena es una enfermera en prácticas que ha dado positivo en una PCR y que, por lo tanto, debe aislarse en el piso en el que vive con sus compañeras en Ciudad Real, pero éstas se niegan. No quieren compartir domicilio con alguien contagiado y la invitan a irse a casa de sus padres, a lo que la joven se niega porque sus progenitores son población de riesgo ("de más de 60 años, uno infartado y otra con hipertensión". Ante esta falta de entendimiento, Elena decide hacer públicas las conversaciones de WhatsApp, audios incluidos, con Rocío Piso y Ángela Compañera. Más de 1000.000 Me gusta, 50.000 reuits y 5.000 respuestas han hecho del asunto una noticia a nivel nacional, por lo pronto, y ha provocado una ola de mensajes de solidaridad, incluso de cuentas de famosos. Es tal la repercusión que una de las compañeras, cuyo padre es abogado, "amenaza" con denunciarla si sigue publicando su discusión.

Compartir espacio no se me ocurre la verdad, ni a ellas). Esta es la conversación: pic.twitter.com/xOt86lFiLD — Elena Cañizares Aparicio (@elenacanizares_) November 22, 2020

En las conversaciones, Elena insiste en que no puede moverse del domicilio y que tiene que seguir el protocolo. Es decir, que por haber convivido juntas, tienen que hacer la cuarentena las tres, como asegura que le ha advertido la rastreadora que la ha atendido. Sus compañeras, lejos de aceptarlo, la acusan de no pensar en ellas: "Tus padres tienen cómo cuidarte, nosotras no. Nosotras nos hemos encontrado en la calle y no tenemos por qué vivir esta situación. Tú te quieres quedar ahí a costa de que otras tres personas se tengan que joder y no puedan ir al piso a hacer su vida normal. Tenemos universidad y gimnasio, y tú no piensas en eso".

Rocío Piso y Ángela Compañera no quieren ni tan siquiera que la enfermera permanezca aislada en su habitación. Es más, cuando la joven propone una especie de protocolo para no salir de su cuarto y pasar los 15 días allí, sus amigas se niegan hasta a acercarle tuppers a la puerta: "Tenemos nuestra vida, no tenemos por qué estar en esas condiciones. Para eso tienes tu casa. No tienes por qué afectar a otras familias teniendo tu casa".

La conversación se enroca y por ello la enfermera decide bloquearlas y publicar su historia en Twitter, donde alcanza ya alcanza de repente casi 25.000 seguidores y es la estrella del día.