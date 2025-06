Encender y apagar o mantener encendido el aire acondicionado, qué es más barato

Recién inaugurado el verano, echar mano del aire acondicionado para mantener una temperatura agradable en el interior de la vivienda se torna obligatorio frente a las olas de calor. No obstante, estos aparatos acarrean un consumo energético elevado que hará incrementar nuestro factura de la luz. Es por eso por lo que muchos usuarios buscan fórmulas para evitar gastar demasiado sin renunciar a mantener la casa fresca durante el verano. Una de las dudas más habituales es la siguiente: ¿es mejor encender y apagar el aire acondicionado o mantenerlo encendido?

Para empezar, debemos conocer cuál es el funcionamiento de un sistema de aire acondicionado. La función de estos electrodomésticos es extraer el aire del ambiente y enfriarlo con gas refrigerante antes de expulsarlo a la habitación. Este ciclo se interrumpe una vez es alcanzada la temperatura fijada en el panel y se repite cada vez que la temperatura ambiente alcanza o supera esta temperatura de confort. Todo este proceso de arranque incrementa el consumo de energía por parte del sistema.

En términos generales, no, no es recomendable apagar el aire acondicionado cuando la temperatura es óptima para volverlo a encender al cabo de un rato. Pero es igual de ineficiente mantener el aire acondicionado encendido durante todo el día, especialmente si no hay nadie casa. Entonces, ¿qué podemos hacer para ahorrar a la hora de usar el aire acondicionado?

Consejos para ahorrar mientras usas el aire acondicionado

Existe una serie de aspectos que debes tener en cuenta a la hora de optimizar el uso del aire acondicionado. Una solución eficaz es utilizar un termostato programable o un temporizador para que el sistema se apague automáticamente cuando es necesaria. Esta es una opción que suelen llevar incorporada los nuevos aires acondicionados. Así, podrás programarlo para que esté encendido durante las horas en las que estés en el domicilio y haga demasiado calor y se apague cuando por la noche, cuando descienden las temperaturas.

Por otro lado, cabe diferenciar entre los sistemas de aire convencionales de los más modernos. Según comentado, los sistemas estándar gastan cierta energía con cada arranque de ciclo, mientras que en la actualidad existen modelos inteligentes con la llamada tecnología inverter, que regulan y mantienen un funcionamiento uniforme durante todo el tiempo de uso, lo cual ayuda a mantener una tempera uniforme y evita las fluctuaciones.

En este sentido, un aire acondicionado con tecnología inverter no solo es más eficiente, sino que permite ahorrar hasta un 40% en tu factura de la luz respecto a uno convencional. Por eso, si tu equipo tiene ya unos años, se recomienda invertir en un equipo con etiqueta de eficiencia energética A+++, ya que estos son capaces de ahorrar hasta un 60% de energía en comparación con uno con la etiqueta G.

Otros consejos que pueden ser de utilidad para ahorrar energía mientras usas el aire acondicionado son: