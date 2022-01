El enternecedor gesto de un niño confinado con el Ratoncito Pérez

La pandemia ha puesto a prueba la solidez de la economía mundial, la capacidad de adaptación en familia, la solidaridad de los que más tienen, la paciencia de los que más han perdido, la fortaleza mental de los que más están sufriendo y generosidad y bondad de los más pequeños, que sigue siendo altísima en las inmensa mayoría de los casos.

Los niños han sido una de las partes de la población que más se han visto afectadas con todo lo que ha conllevado el covid. Hasta en detalles como recibir la visita de 'El Ratoncito Pérez' cuando se les cae un diente. "¿El Ratón Pérez no puede salir por la cuarentena?" llegó a cuestionarle una pequeña al presidente del Gobierno. Ahora, que llevamos semanas con una sexta ola bastante contagiosa y muchos de los afectados han sido niños, ellos siguen acordándose del Ratoncito Pérez y buscan la mejor solución posible para protegerle.

Es lo que le ha ocurrido en casa de Mar García Puig, diputada de En Como Podem, que ha compartido a través de su cuenta de Twitter la experiencia que ha vivido cuando su hijo, confinado en casa al ser positivo en coronavirus, le ha dejado un tierno mensaje al Ratón Pérez y un gesto maravilloso dede la inocencia y la generosidad que desprenden estas almas puras. El pequeño ha decidido hacerle una pequeña mascarilla al Ratoncito Pérez para que este pueda entrar a su habitación y así cambiarle el diente por dinero.

A mi hijo se le ha caído un diente mientras está confinado por ser positivo en Covid. Le ha hecho una mascarilla al Ratoncito para que no se contagie cuando entre en su habitación. Ojalá no nos olvidemos de cuidar a las personas vulnerables mientras siga la pandemia. pic.twitter.com/wFuFSQpVOC — Mar García Puig (@margpuig) January 18, 2022

"A mi hijo se le ha caído un diente mientras está confinado por ser positivo en Covid. Le ha hecho una mascarilla al Ratoncito para que no se contagie cuando entre en su habitación. Ojalá no nos olvidemos de cuidar a las personas vulnerables mientras siga la pandemia", ha escrito la diputada en Twitter.

Un mensaje viral y una acción muy aplaudida

En la imagen que acompaña el mensaje de la política se puede ver la mascarilla tamaño Ratón Pérez colocada junto al acceso a la habitación y una señalización especial para que su destinatario no se confunda de camino y pueda entrar sin riesgo a hacer el oportuno intercambio. "Ojalá no nos olvidemos de cuidar a las personas más vulnerables mientras siga la pandemia", finaliza Mar García en su mensaje hacia sus seguidores, que han recogido el guante y han llenado de 'Me gusta' la publicación (casi 20.000) y la han viralizado con sus retuits y comentarios, como el de este padre (@toscar23), que también ha querido compartir con todos el 'protocolo' que le había dejado su pequeña al 'ratón' para cuando le visitara de noche mientras ellas dormía.